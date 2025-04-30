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«Давайте праздновать с умом»: Ринкевич и Силиня поздравили латвийцев с независимостью

© LETA 30 апреля, 2025 18:53

Для настроения 0 комментариев

В канун государственного праздника премьер-министр Эвика Силиня призывает людей ценить то, что у нас есть свободная и независимая Латвия.

На пресс-конференции после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр поблагодарила всех руководителей правительства и государства, общественность и журналистов, которые 35 лет работали над тем, чтобы Латвия могла праздновать восстановление своей независимости.

"Возможно, нам кажется, что перед нами стоит множество вызовов, но мы можем только представить, какие мужественные решения приходилось принимать людям в 1990-е годы, какой была жизнь и какие проблемы стояли перед обществом в то нестабильное время, но вместе мы верили в свободную Латвию", - сказала премьер-министр.

Она подчеркнула, что у нас есть свободная Латвия, мы в Европейском союзе и НАТО. Она поблагодарила всех, кто на протяжении 35 лет отстаивал важные для Латвии ценности, в том числе латышский язык, укрепление которого по-прежнему находится в повестке дня правительства.

"Для всех нас годовщина восстановления независимости Латвии - это и время воспоминаний, и время празднования. Мы должны ценить то, что у нас есть сейчас - свободное и независимое государство, независимо от того, каковы наши соседи. Они агрессивны, и мы должны с этим считаться, поэтому важно укреплять нашу безопасность", - сказала премьер-министр.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич также заявил, что свобода и независимость - это бесценное богатство. Президент пожелал радостных праздников как завтра, 1 мая, в день созыва Учредительного собрания и День труда, так и 4 мая, в 35-ю годовщину восстановления независимости Латвии.

"Давайте праздновать с умом, как умеем, как хотим, и помнить, что свобода и независимость бесценны", - сказал он.

4 мая 1990 года 138 из 201 депутата Верховного Совета приняли декларацию "О восстановлении независимости Латвийской Республики".
 

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