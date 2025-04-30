Пенсия по инвалидности и новый размер необлагаемого минимума: кому и сколько?

Согласно положениям закона «О видах государственных пенсий», в Латвии существуют три вида государственных пенсий: пенсия по старости, пенсия по инвалидности и пенсия по потере кормильца. Все эти три пенсии являются объектом налогообложения, но к ним применяется установленный государством не облагаемый налогом минимум.

Право на пенсию по инвалидности

До достижения пенсионного возраста, на данный момент – 65 лет, право на пенсию по инвалидности имеют застрахованные лица, которые имеют страховой стаж не менее трех лет и признаны инвалидами в установленном нормативными актами порядке. Однако это не касается лиц, у которых причиной инвалидности является несчастный случай на работе или профессиональное заболевание, а также тех, кому была назначена пенсия по старости (в том числе пенсия по старости других стран), если в Регуле № 883/2004 или международных договорах, одобренных Сеймом, не предусмотрено иное и если пенсия по старости была назначена до достижения указанного возраста.

Пенсия по инвалидности назначается на срок, в течение которого у человека установлена инвалидность, но не дольше чем до достижения указанного выше пенсионного возраста.

Необлагаемый минимум для получателей пенсии

Согласно поправкам к закону «О подоходном налоге с населения», с 1 января 2015 года лицам, которым назначена пенсия в соответствии с нормативными актами Латвийской Республики или пенсия в соответствии с нормативными актами иностранных государств, необлагаемый минимум составляет 12 000 евро в год или 1 000 евро в месяц (далее – необлагаемый минимум пенсионера).

Поскольку пенсия по инвалидности входит в общий перечень государственных пенсий, подлежащих налогообложению с применением необлагаемого минимума, а новый необлагаемый минимум пенсионера касается всех видов государственных пенсий, а не только определенной категории, следовательно, получатели пенсий по инвалидности тоже имеют право на этот необлагаемый минимум.

Применение необлагаемого минимума для работающих и неработающих пенсионеров

Обращаем внимание, что для неработающих получателей пенсий, в том числе по инвалидности, необлагаемый минимум в размере 1 000 евро применяется автоматически, поскольку налоговая книжка находится в Агентстве государственного социального страхования (далее – агентство).

Работающим получателям пенсий необлагаемый минимум пенсионера применяется в зависимости от места подачи налоговой книжки, которое указано в электронной декларационной системе Службы госдоходов. Если налоговая книжка подана в агентство, то необлагаемый минимум пенсионера применяется к пенсии в полном размере. При подаче налоговой книжки работодателю необлагаемый минимум делится между пенсией и зарплатой: 500 евро применяется к пенсии и 500 евро - к заработной плате.

Порядок изменения места подачи налоговой книжки и сроки применения необлагаемого минимума пенсионера

Получатель пенсии имеет возможность выбрать, как применять необлагаемый минимум пенсионера, изменяя место подачи налоговой книжки. Если налоговая книжка была подана до 15-го числа текущего месяца, то необлагаемый минимум к пенсии будет применяться с первого числа следующего месяца, если после 15-го числа, то через один месяц (также с первого числа).