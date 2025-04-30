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На авиабазу Эмари прибыли шесть реактивных систем залпового огня HIMARS

© LETA 30 апреля, 2025 15:52

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На авиабазу Эмари Сил обороны Эстонии в среду прибыли шесть реактивных систем залпового огня HIMARS.

Силы обороны совместно с американской оперативной группой провели предварительную подготовку личного состава батареи реактивной артиллерии, а первые боевые стрельбы начнутся летом.

Мобильная и проверенная в боях система HIMARS предлагает современные возможности, включая высокоточное оружие, позволяющее ей поддерживать комплексные огневые задачи, поражая точечные или второстепенные цели на расстоянии более 300 километров. Благодаря хорошей совместимости с системами НАТО и союзников, HIMARS может быть легко интегрирована и быстро развернута по мере необходимости.

«Я очень рад, что Эстония в сотрудничестве с крупнейшим и наиболее стратегически важным союзником по НАТО, Соединенными Штатами, вывела нашу независимую обороноспособность на совершенно новый уровень, — заявил министр обороны Ханно Певкур. - Ведущая роль США как в финансировании закупок, так и в обучении наших военнослужащих еще раз подтверждает, что двустороннее оборонное сотрудничество между Эстонией и США носит широкий характер и строится на непоколебимом доверии и общих целях».

По словам генерального директора Эстонского центра оборонных инвестиций (RKIK) Магнуса-Вальдемара Саара, такие же системы вскоре будут поставлены в Латвию и Литву, и благодаря этому оборонительные силы региона сделают значительный шаг вперед и получат возможность быстро доставлять боевые средства в глубь территории противника.

«Хотя сотрудничество между странами Балтии в области закупок и вооружений является тесным, совместные программы вооружений такого масштаба возникают нечасто, и мы рады, что нам удалось сотрудничать с США и Lockheed Martin по этой системе», — сказал Саар.

«Поступление систем HIMARS предоставит дивизии Сил обороны существенные дополнительные возможности для выполнения своих задач. Благодаря подразделениям HIMARS США, размещенным в Эстонии, наши солдаты уже завершили обучение, и теперь мы можем двигаться дальше с развитием и готовностью подразделения HIMARS дивизии», - сказал командующий дивизией Сил обороны генерал-майор Индрек Сирель.

Закупка шести HIMARS является одной из крупнейших закупок вооружений Эстонии, и RKIK подписал контракт с Агентством по оборонному сотрудничеству США (DSCA) в декабре 2022 года. «В рамках контракта мы также закупим боеприпасы, решения для связи, обучения, логистики и жизненного цикла. В пакет также входят ракеты с различной дальностью», — сказал руководитель категории вооружений RKIK Рамиль Липп.

Финансирование США систем HIMARS является частью более широкого пакета помощи в сфере безопасности, направленного на укрепление обороноспособности восточного фланга НАТО. Общий объем помощи США в сфере безопасности Эстонии на различные оборонные проекты увеличился в 2022–2024 годах втрое по сравнению с предыдущими тремя годами — примерно со 122 млн долларов США до 430 млн долларов США. Эта поддержка использовалась, например, для пополнения запасов крупнокалиберных боеприпасов, улучшения возможностей связи, улучшения воздушного наблюдения и развития возможностей ведения ночного боя.

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