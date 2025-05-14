«Безопасность есть и будет приоритетом для правительства. Безопасность наших жителей для нас была и остаётся важнейшей, и это подтверждает тот факт, что мы смогли договориться о концептуальном решении — начиная с 2026 года двигаться к 5% от нашего ВВП на финансирование обороны и безопасности», — сказала Силиня.

«Мы говорили о том, что Министерства обороны, финансов и внутренних дел должны прийти в правительство с предложением о создании специального Фонда обороны и безопасности. Для наших жителей и для всех нас важно, чтобы наша армия была сильной и чтобы наши обязательства перед НАТО были обеспечены. Нам важна и гражданская защита. Мы видим, что такой специальный фонд мог бы быть принят Сеймом в виде закона. Таким образом, мы чётко обозначим, что идём к этим 5%, какая часть из них остаётся на оборону, а какая — на гражданскую защиту», - поясняет премьер.

На вопрос, как планируется найти необходимые средства для сферы обороны, Силиня указала, что в первую очередь средства — а именно 150 миллионов евро в 2026 году — будут искаться в существующих бюджетах самоуправлений и государственных обществах капитала. Дополнительно деньги будут искаться и в фондах Европейского Союза. Если этого окажется недостаточно, рассматриваются также «отступление от бюджета» и «заём».

«Это целый план», — сказала Силиня.

На просьбу рассказать подробнее, как обстоят дела с сокращением бюрократии и ясно ли уже, за счёт чего будет сэкономлено 150 миллионов евро в 2026 году, Силиня ответила: сейчас министерствам предоставлена возможность самостоятельно найти способы сэкономить средства. Срок — до конца июня. При этом премьер категорически отвергла критику со стороны Банка Латвии, заявившего, что идея сэкономить 450 миллионов евро за три года путём сокращения бюрократии — не амбициозна.

«Пусть Банк Латвии первым покажет, как он сам сэкономит свои средства, тогда и поговорим. Всегда легко критиковать других, но когда конкретно спрашивают: а что принесёте вы — вот тогда разговор и начинается по-настоящему», — сказала Силиня.

Премьер-министр категорически отвергла возможность того, что дополнительные средства на нужды обороны и безопасности будут найдены путём введения новых налогов или изменения текущих налоговых ставок. Уже в прошлом году был введён налог солидарности для банков, чтобы получить дополнительное финансирование. Однако он действует с условием: если банк достигает определённого объёма кредитования, то может этот налог не платить.

«Хорошая новость — объём кредитования с прошлого года увеличился», — указала глава правительства.

Она также подчеркнула, что одного только увеличения от поступления налогов будет недостаточно, чтобы принести больше денег в экономику Латвии.

«Важно, чтобы в нашей общей латвийской экономике было больше финансирования», — пояснила министр.

«Нет, на данный момент введение нового налога не предусмотрено. Я уже об этом говорила. Мы видим, как дела у наших соседей в Эстонии. Они подняли налог на два процентных пункта — и их экономика резко затормозилась. Сейчас у них самая высокая инфляция. А что делаем мы? Мы хотим стимулировать латвийскую экономику, обогнать других — за счёт экономии и умного использования средств из фондов ЕС», — заявила премьер-министр.