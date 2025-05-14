«Самое важное — почему это делается»: Ринкевич поддерживает идею создания Фонда обороны и безопасности

На пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней президент заявил журналистам, что концептуальное решение правительства о продвижении с 2026 года к тому, чтобы выделить на оборону и безопасность 5% от внутреннего валового продукта (ВВП), важно.

"Мы всегда говорим о процентах […], но самое важное - почему это делается. Речь идет об укреплении государственной обороны и вооруженных сил, укреплении, обороне и охране восточной границы. Важно, чтобы эти деньги вкладывались в реальный потенциал, и это - задача ответственных министров", - сказал Ринкевич.

Президент также обсудил с премьер-министром подготовку к саммиту НАТО в Гааге. Ринкевич отметил, что решения правительства Латвии созвучны дискуссии НАТО об увеличении расходов на оборону.

Как сообщалось, во вторник, 13 мая, правительство на закрытом заседании ознакомилось с планом по эффективному увеличению финансирования обороны и безопасности. Из принятого проекта постановления следует, что в интересах государственной обороны и безопасности, достижения целей потенциала НАТО, а также военной поддержки Украины с 2026 года Кабинет министров планирует продвижение к увеличению расходов до 5% от размера внутреннего валового продукта (ВВП).