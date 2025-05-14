Если купили квартиру, а счета не все оплачены: житейское

Согласно части первой статьи 8 Закона о многоквартирном доме, собственником квартиры является лицо, приобретшее недвижимость в многоквартирном доме и зарегистрировавшее право собственности на нее в Земельной книге.

Статья 10 определяет обязанности собственника квартиры по оплате расходов на содержание жилого дома и оплате получаемых услуг, связанных с использованием жилого помещения (отопления, водоснабжения и канализации, вывоза бытовых отходов), а также по внесению арендной платы за пользование земельным участком, если жилой дом расположен на земельном участке, принадлежащем другому лицу.

Ее размер определяется в соответствии с размером идеальной доли в общем имуществе, куда входит его квартира.

Значит, собственник квартиры обязан оплачивать как управление жилым домом, так и полученные услуги начиная со дня возникновения у него права собственности на имущество.

А в случае продажи или покупки квартиры перераспределение платежей между бывшим и новым собственником осуществляется в соответствии с датой вынесения решения судьей Земельной книги.

Обычно покупатель и продавец договариваются, и каждый платит по дням - например, за обслуживание, вывоз мусора, за отопление. А за услуги, которые контролируются счетчиками (электричество, вода, в некоторых случаях отопление), - по показаниям счетчика.

Можно оформить акт приема-передачи квартиры для пущей надежности, но он представляет интерес только для лиц, его подписавших. Гражданско-правовые отношения между бывшим и нынешним собственником квартиры не касаются управляющего...

Татьяна АНДРИАНОВА