Канцлер Германии пообещал создать самую сильную армию в Европе

Канцлер представил свое видение, как будет работать коалиция, в которую входит консервативный блок ХДС/ХСС (его образуют Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз) и левоцентристские социал-демократы. Он начал с того, что заявил, что коалиция будет действовать под лозунгом «Ответственность за Германию».

«Мы совместно ставим себя на службу нашей стране и всем ее 84 миллионам граждан», — сказал он.

Самая сильная армия и поддержка Украины

Главным приоритетом Мерц назвал укрепление Бундесвера. По словам канцлера, Германии нужна «самая сильная регулярная армия в Европе». Он пообещал увеличить финансирование армии, а чтобы увеличить количество военных — «создать новую привлекательную добровольную военную службу», которая сможет мотивировать молодых людей взять на себя ответственность за безопасность страны.

«Это соответствует статусу крупнейшей и сильнейшей экономики Европы», — считает он.

Лидер консерваторов резко раскритиковал Россию за развязывание полномасштабной войны в Украине.

«Россия нарушила все правила, по которым мы сосуществовали в Европе с конца Второй мировой войны, а особенно — после преодоления разделения Европы», — заявил Мерц.

Помимо этого, Мерц обвинил Россию в участии в убийствах и отравлениях на территории Европы, кибератаках и разрушении инфраструктуры, в том числе подводных кабелей.

По его словам, Германия не является и не хочет быть стороной в войне, но она не нейтральна и безоговорочно поддерживает Украину.

«На кону в Украине — не меньше, чем миропорядок всего нашего континента. Эта война определит, восторжествуют ли право и справедливость — или военная сила и тирания», — подчеркнул Мерц.

По его мнению, конфликт в Украине не может быть урегулирован в виде «навязанного мира» со стороны Москвы. «Нельзя допустить подчинения фактам, созданным военной силой, против воли Украины», — цитирует Мерца AFP.

Он призвал Запад к единству и пообещал прилагать усилия, чтобы достичь «максимально возможного единства между европейскими и американскими партнерами» в вопросе войны в Украине.

«Наша цель — Германия и Европа, которые настолько сильны вместе, что нам никогда не придется применять оружие», — подчеркнул канцлер. По его словам, нужно быть в состоянии защитить себя, чтобы не пришлось этого делать.

«Сила сдерживает агрессоров. Слабость их провоцирует», — считает Мерц.

Упомянул канцлер и войну в Газе. Подчеркнув, что Германия поддерживает Израиль, а среди заложников ХАМАС есть и люди с немецким гражданством, он призвал все стороны предотвратить голод в секторе Газа, который находится в блокаде: Израиль с начала марта не пропускает туда гуманитарную помощь. «Мы ожидаем усилий по обеспечению страдающего населения Газы, особенно детей, женщин и пожилых людей, большим количеством гуманитарной помощи», — заявил он.

«Вернуть экономику Германии на путь роста»

Мерц заявил, что Германии нужно выходить из беспрецедентной экономической рецессии, устранив барьеры для роста.

«Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть экономику Германии на путь роста — через инвестиции и реформы. Эти два аспекта идут рука об руку. Мы снова можем стать локомотивом роста — таким, на который мир будет смотреть с восхищением», — пообещал он.

По мнению канцлера, для этого нужно немедленное налоговое послабление для корпоративных инвестиций, поэтапное снижение корпоративных налоговых ставок в течение пяти лет, 150 миллиардов евро на модернизацию инфраструктуры и упрощенная 24-часовая процедура регистрации стартапов. Для реализации этих планов будет создано новое министерство цифровизации и модернизации.

Мерц также пообещал отменить спорный закон о должной осмотрительности в цепочке поставок и упростить регулирование в различных секторах. «Давайте дадим бизнесу и работникам больше доверия, больше свободы и меньше бюрократии», — сказал Мерц.

Подход к климату новый канцлер пообещал сделать более прагматичным, не отказываясь при этом от климатических целей страны. Ключевым инструментом станет углеродный налог, помогающий уменьшить выбросы парниковых газов. При этом поступления с этого налога не будут уходить в федеральный бюджет, а будут напрямую возвращаться предприятиям и гражданам.

«Кроме того, мы будем системно выстраивать нашу энергетическую политику, исходя из принципов доступности, экономической эффективности и безопасности снабжения — прагматично, без идеологии и с открытостью ко всем технологиям».

В качестве первого шага канцлер пообещал снизить налог на электроэнергию.

Новая иммиграционная политика

Канцлер пообещал провести жесткую реформу миграционной политики. По его словам, годами миграция была неконтролируемой, а мигранты — слабо интегрированными в рынок труда и низкоквалифицированными, в особенности от этого пострадала система социального обеспечения.

Германия, сказал он, останется страной иммиграции, но контроля будет больше. Будет усилен контроль на границах, прекращены отдельные программы приема мигрантов и запущена инициатива по возвращению мигрантов в такие страны как Сирия и Афганистан.

В то же время новое правительство «сделает приоритетом обеспечение того, чтобы оставшиеся в Германии люди как можно быстрее получали доступ к рынку труда» и интегрировались, и право на пребывание не потеряют «хорошо интегрированные лица с временным статусом, которые содержат себя сами и говорят по-немецки».

Хрупкая коалиция

Обещания Мерца произнесены на фоне нестабильности правительства.

Чуть больше недели назад канцлера удалось избрать только со второго раза — первая попытка провалилось, за него проголосовали лишь 310 депутатов из необходимых 316. Это первый подобный случай в истории послевоенной Германии. Для проведения повторного голосования ХДС/ХСС и их партнер по коалиции, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), заручились поддержкой еще двух партий — зеленых и левых. Им удалось договориться о проведение повторного голосования в тот же день, и Мерцу удалось получить 325 голосов. Против выступили 289 парламентариев. Один депутат воздержался, три голоса были признаны недействительными.

Коалиция консерваторов с левоцентристами имеет достаточно мест в парламенте, чтобы утвердить Мерца (328 из 630), однако не все социал-демократы оказались довольны коалиционным соглашением и, судя по всему, голосовали против Мерца в тайном голосовании.

Неудачу Мерца с энтузиазмом восприняли в ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которую Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) не так давно признало экстремистской организацией.

Сопредседатель АдГ Алиса Вайдель заявила, что голосование в Бундестаге показало «хрупкость фундамента, на котором была построена малая коалиция», а также призвала к новым выборам.