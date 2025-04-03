Лидерами списка Нацблока после Ратниекса являются активные в социальных сетях Лиана Ланга и Ансис Пуполс, руководитель Межциемского районного общества и глава Рижского отделения Нацблока Гиртс Лапиньш.

За ними следуют несколько действующих депутатов Рижской думы: Дайнис Лоцис, председатель Комитета по городскому имуществу, Иева Силиня, заместитель председателя Комитета по образованию, культуре и спорту, Эйнарс Цилинскис, председатель фракции Нацблок/Латвийское объединение регионов и руководитель Комиссии по борьбе с коррупцией Иева Холма, заместитель председателя Комитета по дорожному движению и транспорту, Каспарс Спунде, руководитель Ассоциации развития микрорайона Чиекуркалнс, Валтерс Бергс, заместитель председателя Комиссии по борьбе с коррупцией, и Лаурис Эренпрейс, заместитель председателя Комитета по городскому имуществу.

В список также вошли активисты микрорайонов: руководитель Ассоциации развития микрорайона Румбула Артис Силиньш, руководитель Ассоциации развития микрорайона Биерини Санита Дика-Бокмелдере, руководитель Ассоциации развития микрорайона Даржциемс Марис Каминскис и руководитель Ассоциации развития микрорайона Югла Илзе Неймане. Список дополняет супруга Ратниекса Мария Луиза Ратниеце.

Список Нацблока состоит из 63 кандидатов.

По словам Ратниекса, их партия считает одинаково важными национальные вопросы и экономическое развитие.

Нацблок выступает за латышское образование, завершение перехода на латышский язык обучения и исключение русского языка из школьной программы. При этом партия поддерживает изучение европейских языков и укрепление движения Праздника песни.

У Нацблока есть «стратегический план» по превращению Риги в центр технологий и инноваций, привлекающий новые предприятия и инвестиции.

«Мы увеличим количество научно-технических классов, разработаем программы для талантов и поддержим стартапы», - обещает Ратниекс.

Развитие Риги будет включать строительство жилых кварталов и бизнес-центров, что позволит сбалансировать экономический рост города. Нацблок обещает также восстановить паромный маршрут в Скандинавию и укрепить Ригу как балтийский деловой центр. Улучшение системы общественного транспорта также будет приоритетом - единый билет для Риги и Рижского района, пункты мобильности и увеличение количества поездов, чтобы сделать поезда основой общественного транспорта в Риге.

Выборы в местные органы власти в Латвии состоятся в первую субботу июня.