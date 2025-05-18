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«Латвийское государство против культурного наследия»: жители Мадоны просят помощи у президента

Neatkarīgā Rīta Avīze 18 мая, 2025 13:56

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Поскольку на повестке дня стоит вопрос о реализации проекта центров управления катастрофами, в ряде городов Латвии планируется снести старые здания полицейских участков и пожарных депо, пишет nra.lv.

До сих пор публичные возражения против этого прозвучали только в Мадоне и Айзпуте, хотя под снос пойдут и строения в таких городах, как Талси, Лиепая, Приекуле, Даугавпилс, Ливаны, Илуксте, Виляны, Юрмала, Добеле, Бауска, Алуксне, Салацгрива...

Жители Мадоны защищают свое старое пожарное депо, так как считают, что это свидетельство истории, которое необходимо сохранить.

Вот что в этой связи пишет в "Фейсбуке" Андрис Звиргздиньш: "Латвийское государство против культурного наследия - так можно было бы смело озаглавить этот пост, говоря о стараниях МВД снести больше ненужное ему здание в стиле межвоенного модернизма в Мадоне, ссылаясь на требования ЕС. Тут наблюдается известная аналогия со случаем здания на ул. Элизабетес, 2, когда Минкульт любой ценой хотел снести бывшее здание ЦК Компартии Латвии, только на сей раз речь идет о сравнительно небольшом, скромном, но выразительном строении в маленьком городе.

В масштабе Мадоны это здание является значимым: оно воплощает межвоенную идентичность города, культурно-исторический слой и объемное воспоминание об эпохе, в которую Мадона сформировалась как город. Речь идет о построенном в 1937 году пожарном депо - характерном общественном здании периода функционализма".

Снос старого здания, как примерно двух десятков других, обосновывают участием в проекте Евросоюза - якобы "таковы требования", чтобы сократить выбросы углекислого газа.

Не только Звиргздиньш, но и многие другие жители Мадоны защищают это здание всеми возможными средствами, включая обращение к президенту Латвии:

- Эдгар Ринкевич, пожалуйста, помогите остановить это безумие.

- У меня вопрос: в самом деле нужно сносить? Может быть, можно попытаться найти какое-то другое применение? Было бы жаль, если бы снесли.

- Это одно из самых красивых зданий в Мадоне! Там красивых зданий немного.

(Фото из соцсети.)

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