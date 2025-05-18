Полиция просит помощи: в Мадонском крае пропала без вести девочка-подросток (ФОТО)

17 мая, в субботу, около 8:00 она покинула свое место жительства по адресу: Мадонский край, Ошупская волость, "Лейиняс-1". До сих пор неизвестно, где она находится.

Приметы: длинные светлые волосы с фиолетовыми кончиками. Известно, что была одета в зеленый жилет с капюшоном и была в обуви черного цвета.

По информации, поступившей в распоряжение Госполиции, последний раз девочку видели 17 мая около 8:00 на остановке автобуса "Мейраны" на шоссе Лубана - Мейраны - Шванс. Возможно, она пыталась доехать автостопом.

Полиция просит откликнуться всех, кто что-либо знает о местонахождении Агии Поммере, в частности, водителей, у которых в машине установлен видеорегистратор, проезжавших вчера, 17 мая, с 7:00 до 10:00 по участку дороги Лубана - Мейраны - Шванс.

Если знаете, где может быть сейчас Агия Поммере, звоните по номеру 112 или 25619477!