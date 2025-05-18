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Папа Лев XIV призывает к единству Церкви и обещает не быть «автократом»

© BBC 18 мая, 2025 17:56

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В Ватикане прошла церемония интронизации нового папы римского Льва XIV — это формальная процедура его вступления в должность.

Лев XIV призвал к единству и пообещал сохранить наследие Католической Церкви и не править как «автократ».

В своей проповеди, прочитанной на беглом итальянском языке, понтифик сказал, что принимает свою миссию «со страхом и трепетом», но как лидер 1,4 миллиарда католиков мира он не отступит перед вызовами современности и что он будет продолжать дело папы Франциска, по крайней мере, в таких вопросах, как борьба с бедностью и защита окружающей среды.

Лев сказал, что кардиналы, избравшие его, выбрали человека, «способного сохранить богатое наследие христианской веры и в то же время смотреть в будущее, чтобы ответить на вопросы, проблемы и вызовы современного мира».

Папа семь раз употребил слова «единство» или «единый» и четыре раза слово «гармония».

«Речь никогда не идет о том, чтобы захватить других силой, религиозной пропагандой или средствами власти. Напротив, речь всегда и только о любви, как это делал Иисус», — сказал он, по-видимому, имея в виду противоречия между консервативно настроенными католиками и верующими более прогрессистских взглядов.

«Братья и сестры, я хотел бы, чтобы нашим первым великим желанием было единая Церковь, знак единства и общения, которая станет закваской для примиренного мира», — сказал он.

В рамках церемонии понтифик получил два символических предмета: литургическое одеяние, известное как паллиум, пояс из овечьей шерсти, символизирующий его роль пастыря, и «кольцо рыбака», перстень, на котором изображен святой Петр, держащий ключи от рая.

Перстень отливается для каждого нового папы, и после смерти или отречения его владельца он будет разбит. От Петра, первого понтифика, ведут свою линию все последующие папы. Лев XIV — 267-й по счету и первый родом из США.

В толпе зрителей развевались флаги США и Перу, а жители обеих стран провозгласили его первым папой из своих стран — 69-летний понтифик родился в Чикаго, но много лет проработал миссионером в Перу и имеет перуанское гражданство.

На церемонии присутствовали многие мировые лидеры, в том числе президенты Перу, Израиля и Нигерии, премьер-министры Италии, Канады и Австралии, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Среди гостей мероприятия — президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой, вице-президент США Джей Ди Вэнс с женой Ушей, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, король Испании Филипп VI и королева Летиция.

Роберт Превост (Прево), ставший кардиналом всего два года назад, был избран папой 8 мая после короткого конклава кардиналов, длившегося всего 24 часа.

Он сменил Франциска, аргентинца, умершего 21 апреля после 12 лет во главе Церкви, в течение которых он боролся с традиционалистами и защищал бедных и маргиналов.

Папство Франциска разделило Церковь, консерваторы обвиняют его в сеянии смуты, особенно в связи с его высказываниями по вопросам сексуальной морали, таким как однополые союзы.

Консерваторы также обвиняли Франциска в жестком правлении и сетовали, что он пренебрегает их опасениями и не проводит широких консультаций перед принятием решений.

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