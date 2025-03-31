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Учителя из школ уходят сотнями: какие вакансии?

© LETA 31 марта, 2025 12:25

Новости Латвии 0 комментариев

В настоящее время в общеобразовательных школах имеется около 300 вакансий учителей, сообщили в Министерстве образования и науки (МОН). Точных данных нет, но из более чем 130 объявлений, размещенных Государственным агентством занятости (ГАЗ), можно сделать вывод, что наибольшая нехватка учителей наблюдается в Риге.

На отсутствие точных данных указывает и глава Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) Инга Ванага. "Вакансии, возникающие в течение учебного года, решаются за счет увеличения нагрузки на работающих учителей, - отмечает Ванага. - В целом проблема не уменьшилась, а только возросла, если принять во внимание возрастную структуру учителей".

Хотя в последнее время говорят о том, что наблюдается особая нехватка учителей предметов STEM, Ванага отмечает, что сейчас проблема заключается в иностранных языках, музыке, спорте, а теперь также в латышском языке и литературе.

"Это угроза идентичности национального государства", - считает глава ЛПРОН.

В МОН также указали, что в настоящее время наибольшее количество вакансий приходится на такие предметы, как латышский язык, математика, музыка, спорт и здоровье, иностранные языки, дизайн и технологии, информатика, а также естественные науки.

Наиболее востребованными являются учителя дошкольных учреждений, за которыми следуют учителя начального и среднего общего образования.

В свою очередь, на сайте кампании "Будь учителем" размещено более 200 рекламных объявлений. Опубликованные там данные показывают, что наиболее востребованы учителя математики, музыки, латышского языка и литературы, а также английского языка. Нехватка учителей особенно ощущается в начальных школах.

"Новая тенденция, которая за последние два года повлияла на вакансии учителей, - это нехватка руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений", - говорит Ванага. Также ощущается нехватка сотрудников службы поддержки инклюзивного образования - социальных педагогов, психологов, дефектологов, ассистентов, говорит руководитель ЛПРОН. По ее словам, нехватка учителей и успешная реализация инклюзивного образования являются международной проблемой.

Министерство образования и науки также указывает, что в настоящее время наибольшее количество вакансий приходится на такие предметы, как латышский язык, математика, музыка, спорт и здоровье, иностранные языки, дизайн и технологии, информатика, а также естественные науки.

Наиболее востребованными являются преподаватели дошкольных учреждений, за которыми следуют учителя начального и среднего общего образования, о чем можно сделать вывод, изучив около 130 объявлений, опубликованных на сайте SEA.

В свою очередь, на сайте кампании "Будь учителем!" размещено более 200 объявлений. По данным этого портала, наиболее востребованы учителя математики, музыки, латышского языка и литературы, а также английского языка. Нехватка учителей особенно ощущается в начальных школах.

"Новая тенденция, которая за последние два года повлияла на вакансии учителей, - это нехватка руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений", - говорит Ванага. Также ощущается нехватка сотрудников для поддержки инклюзивного образования - социальных педагогов, психологов, дефектологов, ассистентов.

По словам Ванаги, нехватка учителей и успешная реализация инклюзивного образования являются международной проблемой. Тем временем управление образования, культуры и спорта Рижской думы разместило на своем сайте 170 объявлений, в том числе о поиске вспомогательного персонала и технических работников. Из объявлений можно сделать вывод, что больше всего не хватает воспитателей дошкольных учреждений. Также заметна нехватка учителей музыки, латышского языка и математики.

(Delfi.lv)

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