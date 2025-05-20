Латвийская компания поставляет оборудование на военные заводы России: журналистское расследование

Оборудование, включая компоненты компаний Siemens, Schneider Electric, Rockwell Automation, Intel и других производителей, было продано через посредников, которые поставляли его предприятиям, выполняющим государственные оборонные заказы в России.

Были поставлены панели управления промышленной автоматизацией от Siemens, Wago Kontakttechnik, STM Products, соединительные устройства от Weidmuller Interface, Staubli Electrical Connectors, TE Connectivity, ODU, Harting Electric, коммутационные устройства от Fratelli Giacomello, Schneider Electric Industries, Pilz.

Также поставлялись системы автоматизации от Rockwell Automation, Phoenix Contact, кабели от Rittal, ABB Stotz-Kontakt, U.I.Lapp, измерительные приборы от Endress + Hauser, IFM Electronic, дальномеры от Wenglor Sensoric, а также оборудование для защиты электрических цепей от Vishay Intertechnology, ABB и Siba.

Согласно документам, поставки проходили транзитом через Казахстан и Киргизию. Импортёрами числились компании Tradeexpert, Kompaņija Elektroniks и Protorg, которые оформляли экспортно-импортные операции. Однако фактическими получателями были два связанных между собой предприятия — ITC и ITC-Project, выяснил The Insider.

В документах местом получения поставок чаще всего указана Вильнюс, также встречаются Дрезден и Стамбул. Тем не менее конечными получателями были российские компании, связанные с военным и промышленным производством.

Данные о конечных получателях подтверждаются материалами арбитражных дел, в которых упоминаются поставки от компаний ITC и ITC-Project, сотрудничающих с KLC group. Эти фирмы активно участвуют в судебных разбирательствах в России, и через судебные документы удалось частично проследить цепочку поставок.

Поставки в разные периоды с 2022 по 2024 год осуществлялись, в частности, на Челябинский радиозавод «Полёт», которому ITC поставляла товары по гособоронзаказу, на предприятие «Заслон», которое, среди прочего, получало микросхемы Intel (в суде было установлено, что они бывшие в употреблении), на Северский трубный завод, Таганрогский металлургический завод и компанию «Ланит-Норд», которой ITC поставляла переключатели.

The Insider не удалось получить комментарий от KLC group.

Согласно данным Firmas.lv, компания KLC group была зарегистрирована в 2021 году с уставным капиталом 2800 евро. Единственным владельцем компании является Робертс Калве.

В 2023 году оборот KLC group составил 5,167 миллиона евро, что в 4,3 раза больше, чем в 2022 году. Однако убытки компании также существенно выросли и составили 385 668 евро. Финансовые показатели за 2024 год пока не опубликованы.