«Давайте декларируем импотенцию»: глава МИД Литвы возмущен бездействием Европы

«Мне кажется, что настал момент говорить о терпении Европы, о том, что у нее есть определенные пределы, дно уже видно. Давайте встанем на это дно, скажем «хватит» и возьмем инициативу в свои руки», — заявил журналистам во вторник министр, участвующий в заседании Совета Евросоюза (ЕС) по иностранным делам в Брюсселе.

«Тем более, что десять дней назад европейская четверка пообещала (...) (Владимиру - BNS) Путину согласиться на безоговорочное прекращение огня или получить санкции», - добавил он.

Министр сказал это после беседы президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина в понедельник.

«Или мы все собрались здесь без каких-либо инструментов или полномочий, и давайте декларируем импотенцию и закроем это заседание, или давайте наконец двигаться вперед. Потому что если не сейчас, я не знаю, что еще должно произойти, — сказал министр. – Мы говорим о холодном душе, это не холодный душ. Мы в ледяной воде, и сейчас начнем пускать пузыри».

По словам министра, если обещания по санкциям не будут выполнены, никто не поверит дальнейшим угрозам со стороны европейских государств и не будет выполнять выдвинутые требования.

«Мы угрожали сделать это, так давайте возьмем и сделаем это. Потому что я не могу себе представить, как кто-то сможет воспринять нас всерьез в следующий раз», — сказал Будрис.

«Они уже сейчас издеваются над нами», — добавил он.

Глава литовской дипломатии также выразил возмущение по поводу пробуксовки инициатив в Совете.

«Есть 16 инициатив, о которых я говорил в ходе последних шести советов, так у нас есть реальный прогресс в одной, и она не связана с ЕС, со Специальным трибуналом», — сказал министр.

По словам Будриса, оказался забыт Европейский фонд мира, из которого Украина должна была получить 6,6 млрд евро помощи, но это предложение было заблокировано Венгрией: «все забыли, никто об этом больше не упоминает, его больше не существует».

Будрис еще раз подчеркнул, что ЕС, приняв во вторник 17-й пакет санкций, уже должен готовить новый, гораздо более серьезный пакет.

«Давайте сделаем этот 18-й (пакет санкций – BNS) серьезным, зрелым и таким, который мог бы изменить ситуацию. Иначе мы идем не в нами установленном темпе, не по тому пути, который мы наметили, а идем вслед, пожиная плоды и слушая сообщения о том, что это не наша война, а чья-то чужая», – сказал министр.

Будрис подчеркнул, что новый пакет санкций должен быть подготовлен без оглядки на партнеров.

«Я думаю, нам нужно сделать то, что нужно, а затем поговорить с американцами о том, как мы можем синхронизировать эти вещи (применяемые санкции — BNS)», — заявил глава литовского МИД.

«Главной идеей, которая консолидирует Европу вокруг санкций, по-прежнему являются США. То, где мы находимся, абсолютно плачевно», — сказал он.