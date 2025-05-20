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Живущая в Англии латышка: русский язык за границей — «визитная карточка» Латвии. Что делать?

Редакция PRESS 20 мая, 2025 08:46

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На страницах социальных сетей, посвященных дерусификации Латвии, распространяется  следующий пост  латышки, живущей в Великобритании:

«Проведя почти два десятилетия за пределами Латвии, я могу описать самую распространенную реакцию, когда люди узнают, что я латышка: в основном с широкой улыбкой они начинают говорить те немногие слова, которые знают по-русски. А когда я говорю: нет, у нас есть свой язык, - в этот момент люди немного удивляются. А бывает, что мне говорят: «О, из Латвии? У меня есть знакомый латыш, я вас познакомлю», - и тогда меня знакомят с русским, который ни слова не знает по-латышски.

В любом случае, русский язык всегда был наиболее распространенной чертой «латышской идентичности». Так что если цель - сохранить впечатление о Латвии как о части русского мира, с акцентом на то, что латыши - это смешной термин для людей, которые просто русские, то ЛСМ поступает правильно и должна продолжать в том же духе».

Под этим поставила комментарий Аргита Даудзе, очевидно из Латвии. Она рассказывает: "Сегодня я встретила чешку, которая извинилась за то, что не говорит по-русски и не может разговаривать со всеми здесь, потому что все говорят по-русски. Но после более продолжительной беседы на английском языке об истории Латвии она извинилась совсем за другое".

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