«Пламя было до самого верха»: подросток в гневе чуть не спалил многоквартирный дом в Лимбажи

Жители улицы Дарза вспоминают произошедшее с тревогой, поскольку им казалось, что в один момент сгорит весь дом.

«Там было два газовых баллона, хорошо, что они были пустые. Пламя было до самого верха, нас всех выгнали наружу. Тут всё летало, трещало, огонь был повсюду», — рассказывает местная жительница.

Деревянные двери задержали распространение огня внутрь дома. Однако жар был настолько сильный, что выбило окна, и пламени удалось проникнуть внутрь. Пожар был ликвидирован своевременно, поэтому серьёзных повреждений зданию нанесено не было.

Причиной пожара стала вовсе не случайность — огонь в деревянной постройке развёл один из жителей дома. Молодой человек, примерно 16 лет, страдающий психическими расстройствами, в порыве гнева не осознал, что игра с огнём обернётся хаосом, в который будут вовлечены пожарные и большинство жителей улицы.

Мать подростка глубоко переживает произошедшее — как из-за утраты части имущества, так и из-за того, что её сын подверг опасности жизни других жильцов. Люди говорят, что в этой ситуации есть и положительный момент — многоквартирный дом был застрахован.