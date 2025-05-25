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«Кто может себе это позволить?!» В соцсетях жалуются на дороговизну летних лагерей для детей

Редакция PRESS 25 мая, 2025 10:36

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Поскольку до лета осталось всего ничего, многие родители, кто не успел позаботиться об этом раньше, озадачены вопросом, чем занять детей в каникулы, при условии, что пойти работать они еще не могут по возрасту, а отправить их на лето к дедушкам и бабушкам - возможность, доступная далеко не всем. Как оказалось, стоимость детских лагерей, как и многое другое, сильно возросла. На это жалуется и arieta_colourful в своем посте в соцсети Threads.

Она пишет: "Извиняюсь, так как, очень возможно, буду непопулярна, но кто в состоянии позволить себе заплатить 300-600 евро за недельный летний лагерь для ребенка? Два года назад были еще варианты за 150-180 евро, их можно потянуть. Особенно для родителей, у которых несколько детей, или родителей-одиночек со средним уровнем доходов... Как? Жаль, что недоступны мероприятия, которые хотя бы частично спонсируют ЕС или самоуправления, где хотя бы питание обеспечивает самоуправление, или помещение, где проводится летний лагерь".

По поводу доступности ей отвечают, что такие лагеря есть, но, во-первых, все зависит от конкретного самоуправления, а во-вторых, в эти лагеря нужно записываться сильно заранее и вообще "ловить момент", как пишет visi_kopa: "Мы в Риге в течение первых двух минут после того, как открылась подача заявок, успели получить свое место - 21-е из 30. Все две минуты прошли в ожидании, затаив дыхание, пока закончится загрузка страницы или зависнет".

Топикстартеру отвечают как родители, так и организаторы лагерей:

- Кто способен организовать детский лагерь, который не стоит 300-600 в неделю? С питанием, арендой помещений, транспортом, материалами и зарплатой для вожатых?

- Я проводила лагеря для детей, затраты очень высокие. Хотя бы ночлег + питание. Ну не готовы родители отпустить детей на неделю ночевать неведомо где. Чтобы только подушка и одеяло. И зарплата педагогов... Считайтесь с тем, что для педагога это работа 24/7 на протяжении недели.

- Я совершенно не стесняюсь признаться, что не могу позволить 1000 для детей на 5-дневный лагерь. Немного уже начинают раздражать все эти гуру, когда мелькают и тут в комментариях - это недорого, просто ты лох и мало зарабатываешь.

- Не надо волноваться о больших расходах, волноваться надо о малых доходах.

- Были рижские лагеря, но их расхватали, как горячие пирожки.

- Мне как раз сельский дом восстановить надо - приму бесплатно, все для спанья пусть с собой берут - место для палатки бесплатное, надо будет делать все работы без отговорок, еду будут готовить вместе из взятого с собой. Перед лагерем надо подписать документ, что ни с одной стороны жалоб не будет. Кто хочет отправить?

- Не все могут позволить себе всё. Частный дом тоже не каждый может потянуть. И Гарвард. И хоккейные тренировки. И путешествия. Лагеря - это роскошь.

(Иллюстративное фото.)

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