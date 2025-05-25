«Нереально бесит общественный транспорт в Риге»: в соцсети жалуются на долгое ожидание; так ли это?

Вот, например, экоактивистка и специалист по коммуникации предприятия Zero Waste Latvija Майя Крастиня пишет в соцсети "Х":

"Нереально бесит общественный транспорт в Риге. Ждать в субботу вечером десять-двадцать минут транспорт из большого и близкого микрорайона в центр нереально раздражает. Неудивительно, что люди предпочитают другие виды транспорта".

Автор твита признает, что собиралась исключительно "выпустить пар", и ей это удалось. Кто-то из комментаторов недоумевает, в чем проблема посмотреть расписание, кто-то советует использовать другие виды транспорта, есть и те, кто открыто возмущается:

- В моем рижском микрорайоне транспорт ездит раз в час. Езди, когда есть транспорт, а не когда надо. Такова реальность Риги. Поэтому езжу на машине. А в некоторые экзотические моменты - на общественном транспорте.

- Знаешь что, посмотри график общественного транспорта в Елгаве и просто закрой рот насчет того, что тебе в Риге десять-двадцать минут надо общественный транспорт ждать.

- С другой стороны, я в Межциемсе замечал, что даже если ждать эти 15-20 минут или даже 30, транспорт все равно полупустой. Вывод - нет спроса, если бы ездили чаще, катались бы еще более пустыми, другое дело в часы пик по рабочим дням - тогда реально слишком мало рейсов.

- Ждать сколько-то там минут общественного транспорта вечером в СУББОТУ вам кажется ужасным? Поезжайте в любой маленький поселок в Латвии. Где общественный транспорт по выходным хорошо если несколько раз ездит. Быстро станете ценить, как хорошо, если в столице он ходит намного чаще в любой день.

- В субботу это вполне нормально. В других местах в Европе тоже. Если хотите через каждые пару минут, надо ехать в Гонконг, но боже упаси нас от такой плотности населения...

- Представь только, в сельской местности даже полчаса надо бывает ждать единственный автобус в день.

- У нас тут в деревне по четвергам автобус в Цесис. Все нормально.