Депутат Сейма Таварс привел веский аргумент, зачем в Латвии надо знать русский

Говоря о возможной замене русского языка на иностранный, Таварс высказал мнение, что надо смотреть правде в глаза - необходимо оценить, в какой степени педагоги способны обеспечить преподавание другого языка.

"Очень многие школы говорят, что в данный момент такого выбора нет", - сообщил депутат. По его мнению, русский язык как иностранный в школах можно оставить как предмет по выбору, поскольку как можно большая часть общества должна знать и понимать, что говорит враг, считает он.

Понимать русский язык - это еще и аспект безопасности. Таварсу кажется правильным, что общество понимает по-русски. Поэтому и в школах русский язык мог бы остаться как предмет по выбору.

Однако есть еще один вариант, который депутата обрадовал бы больше. Он поясняет: будь в наличии педагоги, в качестве второго языка в школах можно было бы предложить, например, немецкий или испанский: "Это огромные мировые языки с куда более огромным потенциалом на будущее, чем русский. В том числе с точки зрения экономики и культурного разнообразия".