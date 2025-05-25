Крестьянский Сейм: из-за погоды в Латвии сгнила часть посеянных бобов и гороха; быть ли неурожаю?

"Влажность сама по себе - это ничего плохого, она помогает растениям укорениться, например, капусте. Наибольший стресс растениям дали именно заморозки и нетипично низкие температуры", - пояснил Лаздиньш. Впрочем, по его словам, прогнозировать точные потери урожая можно будет лишь ко времени его уборки.

Он отметил, что весна в этом году нетипично сырая и холодная, из-за чего в некоторых местах вышла задержка с полевыми работами, в том числе севом, посадкой картофеля и других растений, а также борьбой с сорняками, при том что в другие годы в это время уже велась уборка грубых кормов первого укоса.

Лаздиньш подчеркнул также, что из-за разной интенсивности осадков по всей Латвии фермеры запоздали с опрыскиванием растений средствами против различных заболеваний, и это тоже может отрицательно повлиять на количество и качество урожая.

О сильном влиянии осадков на урожай яровых культур можно будет судить примерно через неделю, так как осадки все еще ожидаются.