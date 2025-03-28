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Какие изменения ждут пассажиров поездов и автобусов: совет по общественному транспорту

Редакция PRESS 28 марта, 2025 19:00

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

На ежемесячном заседании Совета по общественному транспорту (STP) принято решение не утверждать новые бесплатные автобусные маршруты в регионах Латвии. Причины — ограниченность бюджетных средств и рекомендации Госконтроля, информирует совет, пишет LSM+.

Кроме того, изменены некоторые маршруты в Екабпилсском и Огрском краях, а поезда Рига–Зилупе, Рига–Гулбене и Рига–Даугавпилс–Индра включат в единую систему билетов на общественный транспорт — отчего изменятся льготы.

Рассмотрев анализ Автотранспортной дирекции (ATD) о бесплатном автобусном сообщении в сети общественного транспорта, совет не стал утверждать новые бесплатные маршруты или рейсы, сославшись на недостаточность выделяемых из госбюджета средств и на упомянутые Госконтролем критерии по предоставлению услуг общественного транспорта на маршрутах регионального значения: плотность населения в волости менее 4,5 жителей на кв. км, доход от продажи билетов не превышает 15%, не более шести поездок в день, требуемый размер государственного финансирования составляет не менее 85% от общих расходов и т. д.

Этим критериям соответствуют всего 15 региональных автобусных маршрутов (36 рейсов) в 12 волостях Латвии.

Автотранспортной дирекции было поручено разработать информационный план, чтобы региональные автобусные маршруты (рейсы) могли квалифицироваться как рекомендуемые для запуска услуг «автотранспорта по требованию», если будет доступно финансирование из Фонда социального климата. Решением STP бесплатные маршруты на маршрутной сети регионального общественного транспорта отменены — преобразованы в платные — с сентября 2024 года.

На совещании также было предложено изменить льготы на билеты, приобретенные в электронном виде, на железнодорожных линиях Рига–Зилупе, Рига–Гулбене, Рига–Даугавпилс–Индра. Добавление этих маршрутов в единую систему продажи билетов на общественный транспорт произойдет 14 апреля, а предварительная продажа билетов начнется 9 апреля. И тогда единая система продажи билетов на общественный транспорт будет охватывать все линии поездов (за исключением поездов с нумерованными местами на участках Рига–Краслава/Даугавпилс и Рига–Резекне). На этих маршрутах предприятие Pasažieru vilciens будет предлагать только полные базовые цены на билеты, и лишь продавцы э-билетов (Mobilly и bezrindas.lv) смогут предлагать на них скидки до 10%.

Предусмотрено, что в будущем пассажиры смогут заранее приобретать билеты на все региональные автобусные и железнодорожные маршруты в электронном виде.

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