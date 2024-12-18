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К этой яме нас подвела секретность: экстренное заседание Сейма по Rail Baltica

© LETA 18 декабря, 2024 20:14

Новости Латвии 0 комментариев

На внеочередном заседании Сейма рассмотрели выводы расследовательской комиccии по проекту Rail Baltica. О выводах комиссии было известно заранее, но, чтобы комиссия завершила работу, итоги расследования нужно было огласить с трибуны, сообщает LSM+. 

Вначале чуть больше часа выступал глава расследовательской комиссии по Rail Baltica Андрис Кулбергс.

Он подчеркнул: если бы проект не был с самого начала засекречен, то до таких больших проблем, как сегодня, дело бы не дошло: «Если бы мы раньше знали, и нам были бы доступны документы по проекту, то мы даже близко не подошли к той финансовой яме и проблемам, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Это большая ответственность. Ни журналисты, ни депутаты, ни жители не могли следить за этим процессом».

После в дебаты включилась оппозиция Сейма. Депутаты предлагали прекратить реализацию проекта. 

-Эта железнодорожная линия в Эстонии застрагивает почти 500 тысяч жителей. В литовской стороне она затрагивает миллион жителей, которые смогут использовать эту железнодорожную линию. В Латвии эта линия, которая пойдет по болотам, лесам и нежилым местам затрагивает — только вдумайтесь! — 30 тысяч жителей.

«Именно в правительстве Мариса Кучинскиса в 2016 году 24 августа было принято первое решение о включении так называемой Рижской петли в проект Rail Baltica», — заявил председатель фракции «Прогрессивных» Андрис Шуваев

Представители коалиционных партий по-прежнему верят, что если не мы, то хотя бы наши потомки все же поедут по Rail Baltica в Берлин.

«Нам всем в стране надо собраться. Это в наших силах. Только у нас такой проект должны вести профессионалы, а не случайные люди»,  сказал с трибуны Гирт Валдис-Кристовскис («Новое Единство»)

К моменту начала экстренного заседания Сейма уже стало известно о том, что Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по результатам парламентской проверки. Однако сам глава комиссии скептичен насчет возможности реально наказать политиков за допущенные ошибки.    

«Я лично считаю, что в частном секторе все эти люди были бы уволены. Я, конечно, не прокурор и не эксперт в этой области, но то, что я слышал от прокурора, у нас в действительности нет статьи, по которой можно политика призвать к ответственности», — объяснил А. Кулбергс свой скепсис.

Впрочем, депутаты и коалиции, и оппозиции в общем признали объем и ценность проделанной работы. По всей видимости, заключения комиссии и дальнейшее разбирательство в прокуратуре и суде еще долго будут лихорадить политическую жизнь Латвии.

Парламентская следственная комиссия пришла к выводу, что ситуацию с Rail Baltica должна изучить прокуратура — и в частности, оценить добавление к нему больших и дорогих «дополнений» без ведома Сейма. Предусмотренные Латвией расходы на Rail Baltica с годами выросли с первоначальных 1,97 млрд евро до 9,59 млрд евро.

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