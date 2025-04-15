Изменился порядок выплаты пенсий в этом месяце: когда теперь пожилые люди получат свои деньги?

Ожидается, что сегодня почтальон доставит пенсии, подлежащие выплате 14 и 15 апреля. В свою очередь, 15 апреля будут доставлены пенсии за 16 и 17 апреля.

Соответственно, 16 апреля доставят пенсии за 18 и 19 апреля, а 17 апреля — за 20 и 21 апреля.

Клиенты, получающие назначенную VSAA пенсию через Почтовую расчетную систему (PNS), могут выбрать получение пенсии на дому. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в VSAA.

У VAS "Latvijas pasts" заключён договор с VSAA на доставку пенсий получателям на дом. Эта услуга по доставке наличных средств стоит клиенту 2,39 евро.

Чтобы получать пенсию с доставкой на дом, необходимо подать заявление о смене адреса выплаты пенсии в VSAA. Если заявление будет получено до 15-го числа месяца, то доставка пенсии на дом начнётся со следующего месяца.

Заявление можно подать в электронном виде, подписав его электронной подписью и отправив на электронный адрес VSAA или на e-почту pasts@vsaa.gov.lv. Также заявление можно подать лично в любом центре обслуживания клиентов VSAA, в Едином центре обслуживания клиентов государства и самоуправления или отправить по почте в любое отделение VSAA.

Получателю пенсии следует учитывать, что при смене способа получения пенсии может измениться и дата её выплаты.