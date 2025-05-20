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Историческая договоренность! На какие продукты Минэкономики и производители решили снизить цены?

lasi.lv 20 мая, 2025 10:45

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LETA

Высокие цены на продукты в последнее время стали болезненной темой для многих жителей Латвии. Показатели инфляции на продукты питания и прогнозы экономистов о дальнейшем росте цен вызывают беспокойство. Однако на прошлой неделе появилась надежда: министр экономики Виктор Валайнис заявил, что соглашение с торговцами о снижении цен на продукты практически достигнуто, и в скором времени будет подписан соответствующий меморандум. Но что именно предусматривает этот долгожданный документ?

Как сообщает 360TV Ziņas, Министерство экономики и заинтересованные стороны — торговцы и производители — надеются подписать меморандум о сотрудничестве. Этот документ из семи пунктов с несколькими подпунктами очерчивает основные обязательства сторон для достижения снижения цен на продукты. Самое важное — торговцы обязуются снизить цены и активнее предлагать продукцию латвийского производства. В свою очередь, Министерство экономики готово отказаться от ранее запланированных поправок в закон, предусматривающих значительное увеличение штрафов для торговцев. Министр экономики Виктор Валайнис ясно дает понять: если торговцы продемонстрируют готовность снижать цены, министерство откажется от этих жестких санкций.

В приложении к меморандуму указан базовый список продуктов, на которые должно распространяться снижение цен. Интересно, что в этом списке, например, есть оливковое масло, но нет кофе. Планируется, что в десяти товарных группах — хлеб, масло, молочные продукты, мясо и другие — магазины ежедневно будут предлагать как минимум один товар по значительно сниженной цене. Кроме того, эти акционные товары будут регулярно меняться и соответствовать сезону, чтобы избежать подозрений в особом покровительстве каким-либо конкретным производителям или частным маркам магазинов. В министерстве подчеркивают, что группы товаров выбраны с учетом рекомендаций Министерств земледелия и здравоохранения, хотя обсуждение конкретного перечня ещн продолжается.

В настоящее время текст меморандума тщательно прорабатывается со всеми вовлеченными сторонами, а Латвийская торгово-промышленная палата взяла на себя роль посредника в этом процессе. Председатель правления палаты Янис Эндзиньш сообщил, что идея о меморандуме как альтернативе более жесткому законодательному регулированию исходила от самой палаты — как жест доброй воли и джентльменское соглашение о взаимных отношениях.

В ходе переговоров в текст меморандума будут внесены еще некоторые изменения, например, предусматривается участие Совета по конкуренции и другие аспекты, но суть документа останется прежней. Янис Эндзиньш выразил надежду, что подписание меморандума поможет снизить напряженность между торговцами и производителями продуктов питания и будет способствовать более дружественному сотрудничеству.

Тем не менее важно помнить, что меморандум по своей сути является соглашением о доброй воле и не имеет прямой юридической силы. В Министерстве экономики также отметили, что для мелких торговцев требования будут смягчены. На следующей неделе запланирована, возможно, последняя встреча заинтересованных сторон перед подписанием меморандума, и, как говорит министр экономики, тогда и станет ясно, удастся ли достичь результата без необходимости прибегать к изменениям в законодательстве.

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