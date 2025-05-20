Завещание великого литовца: в Риге покажут последний спектакль Римаса Туминаса

Эдмон Ростан назвал свою пьесу «Сирано де Бержерак» героической комедией. Она была в стихах и в 5 актах, в ней было около 50 персонажей, одна из ключевых сцен разворачивалась у Нельской башни в Париже.

Римас Туминас, оставив стихи, сократил текст вдвое, а количество действующих лиц – до 14, разрушенную несколько веков назад Нельскую башню заменил на Эйфелеву, а героическую комедию сделал любовной.

Бравые марши, воспевающие подвиги на полях сражений, он тоже убрал. И хотя от войны никуда не деться ни в пьесе, ни в жизни (Туминас вернулся в Тель-Авив 6 октября, за день до атаки ХАМАС, и отказался покинуть страну, несмотря на уговоры близких и коллег), не острая шпага Сирано занимает режиссера, а острый ум, не отчаянная храбрость, а подлинный талант. Талант писать стихи, талант любить до гроба и жертвовать ради любви собственным счастьем.

Вот они, герои любовного треугольника: поэт, дуэлянт и бретер Сирано, убежденный в собственном уродстве. Прекрасная Роксана, кузина, с детства владеющая его сердцем и не подозревающая об этом.

Кристиан, которого бог наградил красотой, добротой и смелостью – но и этого мало, чтобы покорить Роксану. Только Сирано знает, как создать для Роксаны идеального возлюбленного. Он пишет от лица Кристиана такие любовные письма, что даже Роксана не в силах устоять. И хранит тайну долгие годы…

«Живите, радуйтесь! Дарите нам мечты; спасайте нас от злобы; сверкайте ярче звезд ночных, цветите ярче роз душистых, будите вдохновение в артистах, внушайте нам стихи, -- но не судите их!», -- эти слова Сирано произносит в конце пьесы. Для меня это не просто прекрасная, классическая пьеса. Это спектакль театра о Театре, дань Поэту, Художнику, Артисту. И это послание Ростана мне очень созвучно. Особенно сейчас», -- говорил о своем спектакле Туминас.

Главные роли в «Сирано» исполнили звезды израильской сцены и экрана -- Шломи Бертонов, актриса и модель Юваль Шарф, Ави Азулай и Исраэль (Саша) Демидов.

Спектакль «Сирано» будет сыгран 1 июня на сцене театра «Дайлес» на иврите с титрами на латышском и русском языках.

Гастроли театра «Гешер» проходят в рамках программы культурного сотрудничества между Латвией и Израилем при поддержке Государственного фонда культурного капитала. Гастроли поддерживают фонд «Uniting» и Благотворительный Фонд Банка Риетуму “Nākotnes Atbalsta fonds”. Партнер проекта -- компания Primekss. Организатор гастролей – продюсерская компания ART Forte.

FOTO Isaiah Fainberg, Sergey Demyanchuk