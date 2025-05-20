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Завещание великого литовца: в Риге покажут последний спектакль Римаса Туминаса

Редакция PRESS 20 мая, 2025 13:44

История и культура 0 комментариев

«Сирано» -- так называется комедия, которую знаменитый режиссер выпустил в декабре 2023 года, за три месяца до своего безвременного ухода. Театр «Гешер» сыграет этот спектакль в Латвии единственный раз. Другой возможности прикоснуться к творчеству выдающегося мастера у нашей публики уже не будет.

Эдмон Ростан назвал свою пьесу «Сирано де Бержерак» героической комедией. Она была в стихах и в 5 актах, в ней было около 50 персонажей, одна из ключевых сцен разворачивалась у Нельской башни в Париже.

Римас Туминас, оставив стихи, сократил текст вдвое, а количество действующих лиц – до 14, разрушенную несколько веков назад Нельскую башню заменил на Эйфелеву, а героическую комедию сделал любовной.

Бравые марши, воспевающие подвиги на полях сражений, он тоже убрал. И хотя от войны никуда не деться ни в пьесе, ни в жизни (Туминас вернулся в Тель-Авив 6 октября, за день до атаки ХАМАС, и отказался покинуть страну, несмотря на уговоры близких и коллег), не острая шпага Сирано занимает режиссера, а острый ум, не отчаянная храбрость, а подлинный талант. Талант писать стихи, талант любить до гроба и жертвовать ради любви собственным счастьем.

Вот они, герои любовного треугольника: поэт, дуэлянт и бретер Сирано, убежденный в собственном уродстве. Прекрасная Роксана, кузина, с детства владеющая его сердцем и не подозревающая об этом.

Кристиан, которого бог наградил красотой, добротой и смелостью – но и этого мало, чтобы покорить Роксану. Только Сирано знает, как создать для Роксаны идеального возлюбленного. Он пишет от лица Кристиана такие любовные письма, что даже Роксана не в силах устоять. И хранит тайну долгие годы…

«Живите, радуйтесь! Дарите нам мечты; спасайте нас от злобы; сверкайте ярче звезд ночных, цветите ярче роз душистых, будите вдохновение в артистах, внушайте нам стихи, -- но не судите их!», -- эти слова Сирано произносит в конце пьесы. Для меня это не просто прекрасная, классическая пьеса. Это спектакль театра о Театре, дань Поэту, Художнику, Артисту. И это послание Ростана мне очень созвучно. Особенно сейчас», -- говорил о своем спектакле Туминас.

Главные роли в «Сирано» исполнили звезды израильской сцены и экрана -- Шломи Бертонов, актриса и модель Юваль Шарф, Ави Азулай и Исраэль (Саша) Демидов.

Спектакль «Сирано» будет сыгран 1 июня на сцене театра «Дайлес» на иврите с титрами на латышском и русском языках.

Гастроли театра «Гешер» проходят в рамках программы культурного сотрудничества между Латвией и Израилем при поддержке Государственного фонда культурного капитала. Гастроли поддерживают фонд «Uniting» и Благотворительный Фонд Банка Риетуму “Nākotnes Atbalsta fonds”.  Партнер проекта -- компания Primekss. Организатор гастролей – продюсерская компания ART Forte.

FOTO Isaiah Fainberg, Sergey Demyanchuk

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Сенатская комиссия: французское правительство скрывало нарушения компании Nestlé

Мир 17:59

Мир 0 комментариев

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«Закрывать — это не решение»: Глава МИД Молдовы в Латвии дает советы по информационной гигиене

Важно 17:51

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1 июля тарифы на электричество взметнутся: за отключение от БРЭЛЛ заплатят латвийцы

Выбор редакции 17:41

Выбор редакции 0 комментариев

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Передача Nekā Personīga на телеканале TV3 провела расследование и выяснила неожиданное: обещания чиновников, что отключения от БРЭЛЛ латвийцы в счетах за электричество практически не заметят, оказались обманом, пишет портал Grani.lv. Есть решение: ежемесячные расходы, которые повлекло за собой это отключение, возложить большей частью на потребителей. Оно принято на закрытом заседании Минклимата, о чем нам не рассказывали.

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На политическую рекламу потрачено более полутора миллионов евро: кто из политиков не скупится?

Новости Латвии 17:35

Новости Латвии 0 комментариев

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Кто будет править Ригой до 2029? Объединение партий неизбежно: рассматриваем варианты

Важно 17:13

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В преддверии выборов регулярно публикуются рейтинги популярности политических сил, которые борются за власть в Риге на следующие годы. В них заметны как неожиданные взлеты, так и внезапные падения. Однако уже сегодня, за несколько недель до выборов в самоуправления, можно смело утверждать: одна партия большинство взять не сможет. Давайте рассмотрим наиболее вероятные варианты объединений, которые определят будущее столицы.

В преддверии выборов регулярно публикуются рейтинги популярности политических сил, которые борются за власть в Риге на следующие годы. В них заметны как неожиданные взлеты, так и внезапные падения. Однако уже сегодня, за несколько недель до выборов в самоуправления, можно смело утверждать: одна партия большинство взять не сможет. Давайте рассмотрим наиболее вероятные варианты объединений, которые определят будущее столицы.

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Искусственный интеллект втолковывает русскому, что деруссификация Латвии — необратима (ВИДЕО)

Выбор редакции 17:07

Выбор редакции 0 комментариев

У себя в социальных сетях деруссификаторы Латвии и сочувствующие им репостят видео автора Олега Зеленко, на котором уже искусственный интеллект пытается донести до русскоязычного, что или надо выучить язык, или ехать в известном направлении.

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Передача квартиры в дар от деда внуку: процесс оформления и возможные нюансы

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Юридическая консультация 0 комментариев

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