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1 июля тарифы на электричество взметнутся: за отключение от БРЭЛЛ заплатят латвийцы

tv3.lv 20 мая, 2025 09:23

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Передача Nekā Personīga на телеканале TV3 провела расследование и выяснила неожиданное: обещания чиновников, что отключения от БРЭЛЛ латвийцы в счетах за электричество практически не заметят, оказались обманом, пишет портал Grani.lv. Есть решение: ежемесячные расходы, которые повлекло за собой это отключение, возложить большей частью на потребителей. Оно принято на закрытом заседании Минклимата, о чем нам не рассказывали.

Как говорится, следите за руками.

Итак, в феврале мы отключились от БРЭЛЛ. Никто не скрывал, что решение это — не экономическое, а политическое, сделанное по рекомендации экспертов НАТО. Но вот чего латвийцы не знали, так это то, что разрыв энергетического кольца с РФ и РБ был совершен на год раньше. Он планировался в 2026 году, однако балтийские политики очень уж захотели отрапортовать, что со связями с Россией покончено, вот и поспешили.

Напомним, что давало Латвии пребывание в единой энергетической системе с Россией. Хотя электричества в РФ мы в последние годы не покупали (это тоже было политическим, а не экономическим решением), российские энергосети по-прежнему обеспечивали нам диспетчеризацию и балансировку мощностей. Если бы в Латвии произошло резкое падение напряжения в сети (как на Иберийском полуострове), то через провода из России и Беларуси было бы в ту же секунду подано нужное количество электроэнергии — и восстановлен баланс.

Однако после отключения от БРЭЛЛ мы должны сами заботиться о балансе. Понимая это, предприятие Augstspriegumu tīkls (AST) обещало к концу 2025 года установить гигантские батареи большой емкости. Они должны накапливать электроэнергию, чтобы подавать ее в сеть во время кратковременных колебаний.

Но поскольку планы внезапно изменились — Балтия решила отключаться на год раньше, Латвия подготовиться не успела. Хотя решение об отключении поддержала. И теперь, поскольку своих накопителей не имеет, покупает услугу балансировки у других. А это дорого.

Поразительно, что, заранее зная об этой проблеме, наши чиновники и политики на голубом глазу обещали в феврале населению: счета за электричество повысятся лишь на 0,50 евро. Хотя не могли не понимать: все будет гораздо хуже.

Кто же теперь должен платить за балансировку? Сначала предполагалось: 50% заплатят электростанции, а 50% - потребители. Однако затем в Министерстве климата и энергетики провели совещание. Ну, как совещание — особо никто ни с кем не совещался, а просто всех поставили в известность о новом соотношении: 25% за балансировку будут платить электростанции, а 75% - потребителей. Ни регулятор услуг, ни предприятие AST возражать не стали. Им-то что!

А кто такие потребители? Это все жители Латвии и латвийский бизнес.

Как прокомментировал это решение консультант по вопросам энергетики Гатис Абеле, столь неравное разделение означает, что потребителям использовать электроэнергию и выживать как бизнесу или как семье будет дороже, чем, например, операторам солнечных панелей, производящим эту энергию.

Мелкие потребители столкнутся с более высокими счетами при смене контрактов со своими операторами в связи с ежегодным изменением тарифов. Но лавина уже начала накрывать крупных потребителей, таких, как муниципалитеты или производственные компании, которые получают письма с призывом как можно скорее перейти на контракты с гораздо более высокими тарифами.

Что говорит по этому поводу Каспар Мелнис, министр климата и энергетики? А он прячется за туманом глубокомысленных слов: «Рынок дисбаланса – это совершенно новый продукт. Как реагирует рынок и как формируются предложения. Первые месяцы цены действительно были очень высокими. Сейчас цены уже снижаются. Всегда можно обсудить - раньше, позже. Сейчас мы хотели бы видеть конкретные примеры того, какими будут сборы. Но, по нашим расчетам, пока все идет по плану».

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