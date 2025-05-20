Сборная Латвии потерпела сокрушительное поражение и завершила чемпионат

Австрийцы уже в начале второго периода увеличили преимущество до 3:0, после чего Эдуардс Тралмакс сократил отставание, забросив одну шайбу. Однако в третьем периоде австрийцы быстро довели счёт до 4:1, и латвийской команде спасти матч уже не удалось. Для выхода в плей-офф Латвии было достаточно сыграть вничью в основное время, тогда как Австрии нужна была только победа в основное время.

Позже во вторник пройдут ещё четыре матча, которые повлияют на итоговое распределение мест и составы пар в четвертьфинале. В группе A, где выступала Латвия, в 17:20 по рижскому времени сборная Финляндии, сохраняющая шансы на второе место, сыграет со Словакией, для которой это будет последняя игра. В это же время в группе B в Дании чехи сразятся с США за первое место в подгруппе.

В поздних матчах в 21:20 за первое место в группе A встретятся Швеция и Канада, а в группе B последнюю путёвку в четвертьфинал разыграют хозяева-датчане и сборная Германии.

Параллельно с матчем Латвии в другой подгруппе сборная Швейцарии обыграла Казахстан со счётом 4:1. Таким образом, казахстанская команда покидает элитный дивизион.