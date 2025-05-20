Евросоюз принял 17-й пакет санкций против России. Что в него входит?

Пакет санкций направлен на дальнейшее ограничение доступа России к технологиям ведения боевых действий и сокращение доходов от импорта энергоносителей за счет введения санкций против гораздо большего числа судов российского теневого флота, чем раньше.

Пакет также расширяет список физических и юридических лиц, в отношении которых будут введены санкции. Кроме того, он продлевает срок действия исключения из потолка цен на нефть, необходимого для обеспечения энергетической безопасности Японии в связи с проектом «Сахалин-2».

Еврокомиссар по финансовым услугам, сбережениям и инвестициям Мария Луиш Албукерке отметила, что принятый во вторник 17-й пакет санкций подтверждает непоколебимую поддержку Украины со стороны Европейского союза и его решимость призвать Россию к ответу за ее агрессию.

«Новые меры не только усиливают экономическое и технологическое давление на военную машину России, но и дают понять, что попытки обойти санкции будут иметь быстрые и серьезные последствия. Пакет мер более чем в два раза увеличивает число попавших под санкции судов, которые являются частью теневого флота или способствуют получению Россией доходов от продажи энергоносителей», - сказала она.

«Санкции работают: экономика России находится под давлением, ее ресурсы сокращаются, а возможности страны вести эту незаконную войну иссякают. ЕС солидарен с Украиной и продолжит свои усилия, чтобы не дать России обойти санкции. Мы продолжим оказывать давление и привлекать к ответственности тех, кто способствует войне», - заявила Албукерке.