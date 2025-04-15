Инфекция E.coli: где ж источник заразы?

Действительно ли сотрудничество приостановлено лишь временно, как утверждали торговцы, мы скоро увидим, поскольку вчера в конце рабочего дня Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) выступила с заявлением о том, что "Straupe" может возобновить полноценную работу.

Тем временем социальные сети захлестнула волна поддержки популярного местного бренда молочных продуктов. Предприниматели, фермеры, политики и просто энтузиасты не только рассказывали истории, но и демонстрировали в коротких видеороликах, как они потребляют продукцию "Straupe", и говорили, что по-прежнему доверяют ее качеству.

В прошлый четверг Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) выразил подозрения о связи молочного кооператива "Straupe" с заболеваниями кишечной палочкой.

На сегодняшний день зарегистрировано не менее 60 случаев заражения токсичной кишечной палочкой, большинство заболевших - дети. Многие из них прошли лечение в Детской клинической университетской больнице, у некоторых заболевание протекало тяжело и потребовало заместительной почечной терапии. Имеющиеся на сегодняшний день доказательства связи между заболеваниями детей и сотрудников "Straupe" - лишь косвенные.

Как сообщил эпидемиолог Юрий Перевощиков, у семи (а впоследствии появилась информация еще о двух) сотрудников этого предприятия, занятых в приготовлении продуктов питания, выявлена инфекция E.coli.

На основании этой информации ПВС временно частично приостановила работу молочного кооператива. Была остановлена упаковочная линия, на которой использовался ручной труд: продукция вручную расфасовывалась в многоразовую тару. При этом автоматизированная упаковка продукции продолжалась без перебоев: на этом этапе продукция не контактирует с сотрудниками.

(Latvijas Avīze)