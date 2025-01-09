Гражданам СНГ разрешат находиться в приграничной зоне Латвии только с согласия Службы безопасности

Закон о государственной границе предусматривает специальный пропускной режим для контроля пребывания лиц в приграничной зоне.

Лица в возрасте с 15 лет для пребывания в приграничной зоне должны иметь постоянный или временный пропуск, выданный Государственной пограничной охраной. Постоянный пропуск выдается лицам, имеющим недвижимое имущество в приграничной зоне, а пропуск сроком до одного года - лицам, которые планируют находиться в приграничной зоне. Работодатели могут запрашивать временные пропуска для своих сотрудников, если их пребывание в приграничной зоне связано с трудовыми обязанностями.

Предлагаемые изменения предусматривают, что гражданам государств СНГ такие пропуска будут выдаваться только с письменного согласия СНБ, если пребывание конкретного лица в этой зоне необходимо для осуществления основных прав и не констатировано угроз для национальной безопасности.

Как отмечается в аннотации к законопроекту, страны СНГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Молдова, Таджикистан и Узбекистан) тесно сотрудничают в сфере безопасности, экономики и культуры, и Россия использует это сотрудничество для получения интересующей ее информации.