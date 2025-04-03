Граждан третьих стран для въезда в Латвию без визы или ВНЖ обяжут предоставлять личные данные

В аннотации к поправкам говорится, что изменения необходимы для укрепления государственной безопасности и повышения эффективности охраны границ.

С сентября предоставление ложной информации будет караться штрафом до 2000 евро

Изменения предусматривают, что граждане третьих стран, не имеющие визы или вида на жительство, выданных в Латвии, будут обязаны указать цель своей поездки, планируемую продолжительность пребывания, место, маршрут путешествия и контактную информацию за 48 часов до въезда в Латвию. Необходимо будет также предоставить информацию о выборных должностях, занимаемых лицом или его родственником, о выдвижении кандидатуры на выборах, текущем или бывшем статусе государственного или местного должностного лица, о службе в вооруженных силах, специальных службах, пограничной охране, таможне, органах внутренних дел, юстиции или иностранных дел (включая дипломатическую службу).

Это требование вступит в силу с сентября этого года. Непредоставление данной информации или предоставление ложной информации может повлечь за собой штраф в размере до 2000 евро.

Такая информация должна быть предоставлена гражданином любой страны, у которого нет визы или вида на жительство, выданных Латвией, за исключением граждан Европейского Союза, Организации Североатлантического договора, государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), стран Европейской экономической зоны, Швейцарии или Бразилии.

Изменения предусматривают, что органы государственной безопасности не реже раза в год будут оценивать необходимость такого требования, его влияние и необходимость в будущем и представлять Сейму отчет по этому вопросу.

В пограничную зону — только с согласия Службы госбезопасности

В поправках говорится, что эти изменения не будут распространяться на лиц, обладающих дипломатическим иммунитетом, а также на лиц, совершающих краткосрочные поездки для выполнения официальных функций или оказания технической поддержки.

Отныне пропуск в пограничную зону гражданам третьих стран будет выдаваться при наличии письменного согласия Службы государственной безопасности.

Уже выданные и действующие временные пропуска будут действительны в течение максимум двух месяцев с момента вступления в силу поправок к закону. Авторы изменений отмечают, что в настоящее время при строительстве пограничной инфраструктуры увеличиваются риски госудратсвенной безопасности, поэтому такой особый порядок проверки пропусков в пограничную зону должен быть установлен до конца 2027 года. Законом о государственной границе установлено, что лицам, достигшим 15-летнего возраста, в пограничной зоне необходим постоянный или временный специальный пропуск, выдаваемый пограничной службой.

Укрепление государственной безопасности

Поправки были внесены в Сейм парламентской комиссией по государственной безопасности, в которых подчеркивается, что РФ и Беларусь не остановятся перед использованием граждан дружественных им стран для разведывательной и иной вредоносной деятельности, направленной против государств-членов Европейского союза и НАТО.

«Иностранцы, которым Латвия выдала документы на жительство, проверены, однако, учитывая разное понимание рисков и толерантность в странах Евросоюза и Шенгенского соглашения, граждане России и Беларуси имеют возможности получить эти документы и свободно передвигаться по Шенгенской зоне. Например, Венгрия не применяет проверки безопасности к гражданам этих стран. Таким образом, при поездках по Евросоюзу у наших пограничников может не быть информации о пребывании этих лиц в Латвии», — поясняется в аннотации к поправкам.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину риски разведывательных и гибридных угроз в регионе возросли. Для предотвращения въезда лиц, связанных со спецслужбами этих стран, в Латвии с февраля 2022 года усилен миграционный контроль.