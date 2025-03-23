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Готовятся изменения Закона о труде; их оценивают как выгодные для работодателей, но не для работников

© Lsm.lv 23 марта, 2025 10:33

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В данный момент готовится несколько значительных изменений Закона о труде: они коснутся оплаты сверхурочных, урегулирования простоев, станет легче увольнять членов профсоюзов, а также можно будет сократить пятидневную рабочую неделю до четырехдневной, сообщает LSM.LV.

Изменения в урегулировании, касающемся простоев, позволят работодателю во время простоя платить работнику меньше, но дадут право уволиться на более выгодных условиях и получить выходное пособие.

Планируется возможность более гибкого увольнения с работы для работников, если трудовой договор заключен на определенное время. Предполагается также разрешить официально уплотнить пятидневную рабочую неделю до четырех дней.

Создано урегулирование неполного рабочего времени. Период ухода за тяжелобольными детьми планируется более не включать в период, который позволяет работодателю уволить родителей.

Одна из наиболее активных дискуссий между всеми заинтересованными сторонами была связана с оплатой сверхурочных часов. Новое урегулирование позволит работодателю доплачивать за них меньше. Но есть определенные условия.

"Доплата как таковая на данный момент предусматривается в размере 100%, не будет всем автоматически 50%. Только тогда, если профсоюзы и работодатели между собой договорились и есть коллективный договор, которым предусмотрена более высокая минимальная зарплата, тогда и будет эта доплата - 50% или 75%, как договорятся", - поясняет замдиректора департамента трудовых отношений и политики охраны труда Минблага Инета Вяксе.

Минблаг считает, что была сделана попытка уравновесить интересы и работников, и работодателей, однако Латвийская конфедерация работодателей (ЛКР, LDDK) недоумевает по поводу документа, предложенного на данный момент для согласования: он не таков, с которым ЛКР была готова согласиться.

Например, из поправок исчез вопрос о статье 110, затрагивающей увольнение членов профсоюзов. Согласно нынешней редакции, работодатель не может уволить такого работника без согласия профсоюза. "Мы видим, что компромиссная версия стала еще более компромиссной и поправки к 110-й статье вообще убрали. Наметить главную проблему, выявить главные решения, которые могут помочь, и не внедрить их - неправильный, на наш взгляд, способ продвигать эти поправки", - считает генеральный директор ЛКР Каспарс Горкшс.

Более доволен поправками Союз свободных профсоюзов Латвии (ССПЛ, LBAS).

"Знаете, достичь соглашения - не означает делать все, чего хочет ЛКР. Соглашение - это договоренность между тремя сторонами, и надо понимать, что работники тоже имеют свои права, свои интересы, это надо учесть. Что касается хорошего для работников, то в законопроекте оговорена следующая ситуация: работник имеет право расторгнуть трудовой договор немедленно, если работодатель не выплатил зарплату. Последствия таковы, что работодателю придется еще выплатить выходное пособие".

Эксперт Исследовательского центра социальных наук Рижского университета им. Страдиня Даце Тарасова считает, что в целом ситуация для работника ухудшается: "Однозначно могу сказать, что эти поправки - во благо работодателю".

Один из примеров - сверхурочные. Тарасова заявляет, что сверхурочная работа по сути - это непредвиденные случаи. И распространенные аргументы работодателей, что 100-процентная оплата сверхурочных, как в Латвии, якобы есть только в некоторых странах третьего мира, но не в соседних странах, по ее мнению, тоже не выдерживают критики: "Почему это мы не включаем праздничные дни - доплата за них в Эстонии составляет 150%? Какой-то баланс должен быть".

Законопроект должен быть согласован к 1 апреля. Учитывая, насколько разнятся мнения и той, и другой заинтересованной стороны, возможно, что конечный результат будет отличаться от предложенного.

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