Госконтроль: часть денег из Фонда развития портов использована противоправно

В ходе ревизии целесообразности расходования фонда Госконтроль пришел к выводу, что основная ответственность за эту ситуацию лежит на Министерстве сообщения. Ревизоры отмечают, что большая часть финансируемых фондом задач, по сути, дублирует функции и задачи Минсообщения, и финансирование фонда скорее послужило дополнительным вознаграждением сотрудников министерства, более широкими возможностями командировок и покрытием представительских расходов.

Фонд создан в 1994 году на основании закона о портах. Его цель - управление финансовыми средствами, чтобы обеспечить интересы государства в развитии портов и поднять престиж латвийских портов. Для этого определены четыре задачи, но из средств фонда фактически финансируются две из них. Фонд не финансирует реализацию общих проектов портов и не осуществляет содержание государственной собственности в малых портах, заключили ревизоры.

Финансовые ресурсы фонда образуют взносы трех крупнейших портовых управлений: управления Рижского свободного порта, управления Лиепайской специальной экономической зоны и управления Вентспилсского свободного порта. Общий объем средств фонда в год составляет в среднем 231 000 евро. Основная часть средств - 819 666 евро, или 68%, в 2019-2023 годах израсходована на возмещение секретариату Латвийского совета портов, транзита и логистики (совет), который в 2022 и 2023 годах в среднем трудоустроил 16 сотрудников Минсообщения. Ревизоры подчеркивают, что это нехарактерная практика, поскольку в Латвии аналогичную деятельность советов высокого уровня обеспечивают отраслевые министерства из собственных средств и существенно меньшими ресурсами.

Согласно положению о фонде, его расходы планируются и в дальнейшем распределяются секретариатом совета. Хотя совет утверждает смету расходов на год и в конце года - общее расходование средств, однако он не осуществляет ежедневный надзор за расходованием средств фонда, указывают ревизоры. При этом секретариат совета имеет широкую свободу обращения со средствами фонда в рамках общих утвержденных сумм. Соответственно, создана благоприятная среда для неэкономичных и противоправных действий со средствами фонда, отмечает Госконтроль.

В ходе ревизии было установлено, что с 2019 по 2023 год не менее 97 644 евро было уплачено занятым в секретариате совета лицам за обобщение и анализ информации для подготовки докладов совету, которые, вопреки нормативному акту, в итоге фактически не были подготовлены.

Еще по меньшей мере 40 057 евро потрачено на рекламные мероприятия, в том числе на командировочные и представительские расходы, такие как подарки, подарочные карты, корзины продовольственных товаров, алкоголь, обеды и ужины в ресторанах, о которых созданная советом рекламная комиссия не приняла соответствующего решения.

Кроме того, по меньшей мере 23 562 евро потрачено на расходы, для покрытия которых не было правовых оснований и которые не имеют отношения к цели и задачам фонда. Это индивидуальное обучение английскому языку, использование автотранспорта и приобретение основных средств для выполнения заказов, установленных договорами предприятий.

При этом на использование 507 евро не представлены оправдательные документы, и эта сумма неправомерно занесена в расходы фонда, отмечают ревизоры.

Член совета Госконтроля Гатис Литвинс подчеркивает, что это последствия недостатков в правовых рамках деятельности фонда и отсутствия надзора за расходованием средств. Литвинс отметил, что основная ответственность лежит на Минсообщения, которое отвечает за регулирование отрасли и действия своих сотрудников в секретариате совета.

Ревизоры пришли к выводу, что Минсообщения не предприняло действий для предотвращения рисков двойного финансирования, а также незаконных действий с финансовыми средствами самого министерства.

Ревизоры отмечают, что были случаи, когда Минсообщения согласовывало командировки своих сотрудников из средств фонда при том, что одновременно на те же мероприятия отправлялись и другие представители министерства, чьи командировки оплачивались из средств Минсообщения. Таким образом, допущено неэкономичное обращение со средствами фонда.

Кроме того, в результате проверок в Минсообщения выявлены случаи фактического отсутствия сотрудников ведомства - когда они находились в командировке по поручению секретариата совета, которая в учете рабочего времени ведомства должным образом не была указана, - однако продолжали получать зарплату в министерстве. В итоге Минсообщения в период с 2022 года по 2023 год допустило незаконное обращение с финансовыми средствами министерства и необоснованно выплатило в качестве вознаграждения не менее 7290 евро. При этом выявлено пять случаев, при которых сотрудник министерства получал за одну и ту же командировку суточные как из фонда, так и из бюджета Минсообщения, чем были вызваны необоснованные расходы в размере 865 евро.

Госконтроль пришел к выводу, что действующее нормативное регулирование несовершенно, поэтому нельзя точно определить юридический статус фонда. Эта неопределенность, в свою очередь, затрудняет обеспечение законности и прозрачности деятельности фонда, а также осуществление эффективного надзора. Фонд не зарегистрирован ни в одном из реестров, которыми заведует Регистр предприятий, но зарегистрирован в Службе государственных доходов как структурное подразделение ГООО "Latvijas Jūras administrācija", хотя он не соответствует такому статусу. По мнению Госконтроля, фонд считается публичным учреждением, хотя с 2010 года он больше не является составной частью государственного бюджета.

Госконтроль после ревизии дал рекомендацию - найти другой, более эффективный в плане расходов, способ реализации интересов государства в развитии портов, реализуемый в рамках государственного бюджета.

При этом Госконтроль отмечает, что во время ревизии о констатированных недостатках была проинформирована премьер-министр Эвика Силиня, которая одновременно является председателем совета. Премьер-министр в письменном ответе Госконтролю выразила мнение, что функции секретариата совета может обеспечить Минсообщения в рамках своих ресурсов, тем самым высвободив средства фонда на реализацию общих проектов портов или расходы на популяризацию и рекламу портов.

Наконец, Госконтроль отмечает, что по поводу несоответствий и нарушений правовых норм обратится в правоохранительные органы. "В существующем статусе, с нынешней компетенцией и характером деятельности фонд не имеет рационального и осмысленного основания. Для продолжения существования фонда необходимо провести его существенную реорганизацию: определить четкий юридический статус, оптимизировать управление и ввести эффективный финансовый контроль", - считает член совета Госконтроля Литвин.