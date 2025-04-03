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Седокова наступает на родных Яниса Тиммы: «Он же не работал. А я работала»

СтарХит 3 апреля, 2025 15:12

Для настроения 0 комментариев

После смерти Яниса Тиммы его семья ополчилась против Анны Седоковой. Певица три месяца хранила молчание — и наконец заговорила. По словам артистки, все не так, как кажется на первый взгляд.

Анна Седокова постепенно вернулась к привычной жизни — она даже успела записать песню. Теперь исполнительница готова расставить все точки над «i» и рассказать, какой была ее жизнь с Янисом Тиммой на самом деле.

«Он последние четыре года, к сожалению, не работал. Или работал бесплатно. А я работала. О чьих деньгах мы будем вспоминать?» — не сдержалась Анна.

После этого она заявила, что баскетболист сам сделал свой выбор. «Кого приручили? Он щенок, мальчик? Вы же сами сейчас его так унижаете и обесцениваете. Даю ответы: телефоны я забрала свои, которые Янис у меня украл, уходя. Его телефоны остались у следствия. Это есть в материалах дела со всеми доказательствами. Вы хотите знать правду? А что, если она изменит ваше мнение о нем? Думаете, об этом стоит говорить публично только, чтобы потешить интерес людей?» — возмутилась экс-солистка «ВИА Гры».

Одни, выслушав певицу, встали на ее сторону, другие — продолжили обвинять во всех бедах. Седокова в свою очередь не чувствует своей вины. «Как я могла это изменить? Если вы знаете, то напишите. Я каждую минуту себе задаю этот вопрос. Как я могла изменить решение взрослого двухметрового 30-летнего человека? Как? Возможно, вы эксперты. И сможете помочь в нашей ситуации», — перешла на грубость артистка.

Седокова также обратилась к родным Тиммы и попросила их не распространять лживую информацию. Ранее отец Яниса сообщил, что Анна начала распродавать вещи спортсмена.

«Есть память о человеке, который захотел уйти, и это его решение. И все знали об этом задолго до случившегося. Лучшее, что вы можете сделать — это организовать турнир памяти или школу. Организовать игру памяти Яниса. А не продавать его кроссовки или щенков моей собаки. Я не могу это организовать, потому что своей травлей вы настроили против меня людей, не понимающих, что происходило и всю правду. Сделайте что-то хорошее. Может быть, Янису будет не так стыдно за ваше поведение… Прекратите. И чтите память человека, который был вам близок. Любые вопросы можно задать мне лично, но их никто не задает. А возить грязь для того, чтобы еще раз чье-то имя написали газеты и подписчики подписались?» — негодует знаменитость.

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