«Застенчивый человек, не созданный для политики»: отец об Илонe Маске

Отцу одного из самых влиятельных людей в мире «чуть-чуть не хватает на самолет». Я разговариваю с Эрролом Маском по Zoom. Он рассказывает мне о своей переписке с сыном, которая состоялась буквально за день до интервью, из бильярдной на своей вилле под Кейптауном в ЮАР.

«Он прислал мне немного денег на двухмоторный самолет, который я хочу купить, — говорит Маск-старший. — И я просто сказал ему "спасибо"».

С отцом у Илона много общего. Они оба родились и выросли в ЮАР, оба бизнесмены и оба считаются неоднозначными фигурами. И даже говорят в очень похожей манере, перескакивая с одной мысли на другую.

«Шило в одном месте»

Илон Маск родился в 1971 году в Претории. Его отец, Эррол, был инженером, предпринимателем и членом городского совета, а мать, Мэй, работала моделью. После развода родителей Маск преимущественно жил с отцом в ЮАР. В 1989 году он переехал на родину матери в Канаду.

По словам отца, Илон был «хорошим мальчиком, беспроблемным ребенком». Он всегда добивался того, чего хотел, поэтому успех сына не удивил Маска-старшего.

Эррол Маск говорит, что еще 20 лет назад уверял людей: Илон не остановится, «пока не станет номером один». «У всех членов нашей семьи шило в одном месте. Мы постоянно должны добиваться каких-то целей. У нас никогда не было ни академических отпусков, ни свободных выходных».

Сегодня Илон Маск возглавляет ведущие американские компании: производителя электромобилей Tesla, соцсетевую X (бывший Twitter) и космическую SpaceX. Wall Street Journal оценивает его состояние в 419,4 миллиарда долларов. Маск-младший также фактически руководит Департаментом эффективности правительства США, который создал Дональд Трамп.

Отношения Илона и Эррола были всегда непростыми.

В течение многих лет они не общались. В одном из интервью Илон рассказывал, что у него было трудное детство, а в школьные годы он подвергался издевательствам.

«В школе за мной гонялись банды, пытаясь избить до полусмерти, а потом я возвращался домой – и там тоже было ужасно», — цитирует Илона Маска его биограф Эшли Вэнс.

В другой биографии, написанной Уолтером Айзексоном, брат Илона, Кимбал, также утверждал, что отец оскорблял их с братом. «Он мог кричать по два-три часа, называя нас никчемными и жалкими».

Эррол не считает, что воспитывал детей жестко, но, отвечая на мой вопрос, вспоминает о службе в армии.

«[В армии] тебе прямо в лицо говорят: нет ничего ниже тебя. Ты ничтожнее, чем подбрюшье улитки или слизня», — рассказывает он. По его мнению, такая система отношений закаляет характер и делает мужчину сильнее.

В одном интервью Илон назвал отца «ужасным человеком». Я спрашиваю Эррола, что он имел в виду.

«Честно говоря, я не знаю, почему он так сказал. Уверен, что со временем он будет сожалеть об этом», — отвечает Эррол. Он также считает, что сыновья нередко соперничают с отцами.

Политика и оскорбления

Я напоминаю Эрролу о случае, когда Илон публично унизил польского министра иностранных дел, назвав его «маленьким человеком». Маск-старший отвечает, что с детства учил сына не называть людей глупыми, даже если он так думал. Однако по его мнению, политика — это особая сфера, где подобные обмены оскорблениями случаются часто, а на следующий день участники конфликта могут стать союзниками.

На вопрос, испытывал ли он когда-либо стыд за Илона, Эррол отвечает, что он скорее беспокоился за него. Он вспоминает случай, когда Илон в резкой форме отреагировал на возможные ограничения виз для специалистов в США, но позже выяснилось, что его слова были просто цитатой из фильма с Томом Крузом.

Еще одно сходство Илона и Эррола — непростая личная жизнь и большое количество детей от разных матерей. У Маска-старшего семеро детей, у Маска-младшего, предположительно, 14.

Эррол публично критиковал сына за то, что тот, по его мнению, в прошлом «подзабросил» воспитание некоторых из своих детей из-за работы. Сам Эррол утверждает, что всегда старался уделять внимание всем своим детям поровну.

Во время интервью Эррол не сразу вспоминает о своей четвертой дочери, которую ему родила бывшая падчерица Яна Безуиденхаут. Яна выросла в семье Масков, попав туда в четырехлетнем возрасте. Их первый общий ребенок родился, когда Яне было около 30 лет, а Эрролу за 70.

В 2022 году Эррол сообщил Илону о втором ребенке от Яны, добавив, что, по его мнению, единственная цель жизни — размножение. По сообщениям, их отношения охладели, в том числе из-за романа Эррола с Яной.

По словам Эррола, сейчас они вновь поддерживают связь. Маск-старший рассказывает, что по приглашению сына побывал на запуске космического корабля Starship в Техасе. После старта ракеты на вечеринке для персонала Илон остановил музыку, обнял отца и сказал: «Ребята, это мой отец. Я научился всему об инженерном деле от него».

Несмотря на успех в бизнесе, по мнению отца, Илон не создан для политики.

«Он технический специалист, а такие люди стремятся к логике и порядку. Политика же — это бесконечный хаос, в котором нет ни дна, ни границ и в котором невозможно одержать победу», — считает он.

Восхищение Путиным

Вспоминая прошлое, Эррол рассказал, что бывший президент ЮАР Фредерик де Клерк, которого он хорошо знал, однажды дал ему важный совет. Когда он предлагал тому разные идеи для страны, президент ответил, что в управлении государством важно учитывать интересы самых разных людей, даже тех, кто не обладает особыми интеллектуальными способностями.

Маск-старший добавил, что Илон привык работать иначе: он всегда отбирает лучших из лучших — сначала 10%, затем 10% от этих 10%, доводя команду до элитного уровня.

«Он привык работать с одним процентом, а то и меньшим количеством людей, а в политике так делать нельзя. Там, к сожалению, приходится работать с людьми, которые, к примеру, случайно оказались популярными и должны быть в вашем кабинете, но они могут быть полными идиотами», — резюмирует Маск-старший.

Во время разговора Эррол отметил, что в их семье испытывают определённое восхищение к президенту Путину. По его мнению, «если рассматривать Путина просто как мужчину, а не в контексте международной политики, сложно не испытывать к нему уважение».

Когда я спросила, говорил ли Илон что-то подобное (о Путине), он подтвердил, что их взгляды схожи. Он объяснил, что люди вокруг часто пытаются убедить других не доверять Путину, но сам он считает его примером сильного лидера.

В ответ на замечание о том, что именно Путин развязал войну в Украине, Эррол возражает, что «только со временем можно будет понять, кто на самом деле её начал». На мои возражения, что полномасштабное вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года — это факт, он продолжал настаивать на своей позиции.

О войне в Украине

Затем он высказался о позиции Илона в отношении Украины. По его словам, предоставление Украине доступа к спутниковой сети интернета Starlink в самом начале войны казалось верным решением, но со временем конфликт затянулся. Он категорически отверг предположение, что изменение позиции Илона связано с бизнес-интересами, заявив, что у их семьи есть всё и им не нужны дополнительные деньги.

Я спросила, мог бы Эррол рассказать что-то о сыне, чего не знает широкая публика, но что, по его мнению, важно знать. Маск-старший ответил, что Илон застенчивый человек, ему неловко на сцене и ему еще предстоит научиться выступать перед толпой. «Илон всегда говорит очень быстро, чтобы побыстрее закончить».

Волнуется ли Илон во время публичных выступлений и может ли это объяснить жест Илона, который многие посчитали нацистским приветствием?

Эррол отвергает эти обвинения и приводит примеры из области дезинформации, в которых утверждается, что подобные жесты якобы делали Барак Обама и Хиллари Клинтон. Однако распространяемые в X [бывшем Twitter] скриншоты были вырваны из контекста: это кадры с выступлений, на которых политики просто жестикулировали.

Я спрашиваю, не кажется ли ему странным, что Илон допускает такие жесты, учитывая, что, по словам Эррола, его бабушка и дедушка по материнской линии поддерживали апартеид и даже симпатизировали Гитлеру. Эррол признает, что в свое время перестал навещать их именно по этой причине. Дед Илона умер, когда тот был совсем маленьким. Эррол считает, что поэтому он не мог оказать на внука никакого влияния.