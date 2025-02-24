Financial Times: США отказались считать вторжение России в Украину вторжением

По данным источников издания, Евросоюз совместно с Украиной подготовили резолюцию, в которой осудили вторжение войск РФ. Резолюцию вынесут на голосование 193 членов ООН 24 февраля.

Два источника FT рассказали, что представители США призвали отозвать резолюцию, которую подготовили Украина и ЕС. Власти США разработали свой вариант резолюции, в которой действия Украины приравняли к действиям России, а также выразили скорбь по поводу «трагической гибели людей в ходе конфликта между Россией и Украиной».

По словам официальных лиц, противостояние может дойти до Совета безопасности ООН, причем США, возможно, встанут на сторону России и Китая, тогда как страны Западной Европы поддержат Украину. Голосование в Совбезе пройдет 24 февраля.

Один из источников издания заявил, что позиция США «неприемлема» для Украины и Евросоюза.

Власти США ранее в феврале отказались согласовать заявление «Большой семерки», в котором говорилось о «российской агрессии» против Украины. Министр обороны США Пит Хегсет 23 февраля отказался называть действия России вторжением. «Справедливо сказать, что это очень сложная ситуация», — сказал он в интервью Fox News, отвечая на вопрос, справедливо ли говорить, что Россия вторглась на Украину.

Глава европейской дипломатии Кайя Каллас заявила 24 февраля, что, судя по сообщениям, поступающим из США, в Вашингтоне «очень сильно представлена российская точка зрения».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 24 февраля, что Кремль «приветствует», что власти США «переформатируют в целом подходы к России, к диалогу с Россией». «И здесь мы видим действительно попытки Вашингтона все-таки разобраться в том, что же стало первопричиной этого конфликта, и мы надеемся, что этот анализ поможет усилиям в контексте урегулирования конфликта», — сказал Песков.