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Фермеры теряют надежду на урожай картофеля — осенью цена на него может взлететь

Редакция PRESS 21 мая, 2025 10:32

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Чтобы на месте оценить серьезность ситуации с ппосадками картошки, журналистка «360 Ziņneši» Рамона Вецкалниня отправилась к картофелеводу в окрестностях Екабпилса.

Хозяин крестьянского хозяйства Jaundālderi Микелис Паварс показывает свои 35 гектаров картофельных полей, буквально утопающих в грязи. Он признается, что даже самых маленьких ростков пока не видно. Картофель был посажен две недели назад, но холодная и влажная почва мешает его росту. Самое худшее, говорит фермер, — если картофель так и не начнет прорастать. Чтобы ситуация улучшилась, необходима теплая погода, однако дождливые дни уже сделали свое дело, повысив риск заболеваний, что так или иначе скажется на урожае.

Микелис Паварс показывает свои 35 гектаров картофельных полей, буквально утопающих в грязи.
Особенно трудное положение у биологических (экологических) фермеров, как у Микелиса, — они не могут использовать химикаты для обработки полей. Насколько велики будут убытки, станет ясно только осенью. К тому же застраховать картофельные поля невозможно, так что фермеры лишены и финансовой подушки.

На другом поле хозяйства ситуация немного лучше: там картофель посажен на неделю раньше. Паварс показывает небольшие ростки, но признает — они должны были уже быть над землей. Есть реальный риск, что из-за влаги картофель начнет задыхаться — почва слишком плотная, ей не хватает воздуха. Если дожди продолжатся еще неделю, проблемы станут очень серьезными.

С дождями борются и зерноводы, но у них пока все спокойнее. К тому же у зерноводов есть больше возможностей для маневра — если нельзя посеять бобы, можно посеять гречиху. У картофелеводов такой гибкости нет.

Несмотря на переувлажнение, Микелис Паварс старается сохранять оптимизм, однако из отдельных хозяйств уже поступают сообщения о подгнивших клубнях, что вызывает серьезные опасения за весь урожай по стране.

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