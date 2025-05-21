Уже и на латышском учиться некому: в Риге закрыты 6 средних школ

Рижская средняя школа № 15 будет преобразована в Рижскую основную школу № 15, Рижская средняя школа № 47 — в основную школу № 47, средняя школа № 86 — в основную школу № 86, средняя школа № 89 — в Рижскую основную школу «Гайльэзерс».

Рижская средняя школа Анниньмуйжа станет Новой начальной школой Рижской Анниньмуйжской, а Рижская Кенгарагсская средняя школа станет Рижской Кенгарагсской начальной школой.

Решение об изменении типа и наименования учреждения указанных школ с 1 сентября текущего года было принято в феврале 2024 года.

В этом году в этих школах заканчивают обучение последние ученики 12-х классов, а дети в 10-е и 11-е классы не набраны.