Юдите ехала по Баускскому шоссе в направлении Риги. Недалеко от поселка Дзерумс она столкнулась с опасной для жизни ситуацией, когда один из встречных грузовиков решил обогнать другой грузовой автомобиль.

«Перед нами ехала легковая машина. Я ехала за ней и вдруг не могу понять, почему эта машина впереди съезжает на обочину. Я автоматически последовала за ней, и тогда увидела фуру, которая двигалась прямо на нас. Тут мне стало холодно в ногах, да. Полное и абсолютное игнорирование — прямо по встречной полосе. Видимо, он пошёл на обгон… Сначала я даже толком не успела испугаться. Но на следующий день у меня начались такие моральные похмелья, как говорится. Тогда я начала постепенно осознавать, насколько всё было близко», — рассказывает Юдите.

В сторону Риги в тот момент ехало относительно немного машин. За автомобилем Юдите никого не было, возможно, поэтому водитель грузовика счёл, что сможет безопасно совершить манёвр обгона. Однако невозможно предсказать, когда на встречной полосе появится другой автомобиль. Некоторые грузовики оснащены системами ограничения скорости, из-за чего они в реальности движутся со скоростью около 84 км/ч, что может вызывать у других участников движения желание их обогнать.

«У грузовиков есть ограничители скорости, которые не связаны с разрешённой скоростью движения, но такие установлены не на всех. Это может объяснять, почему одни едут медленнее, а другие быстрее. В повседневной жизни низкие скорости часто связаны с экономией топлива и затрат. Как правило, считается, что при чуть меньшей скорости время в пути почти не увеличивается, а расход топлива значительно снижается по сравнению с движением на 90 км/ч», — объясняет представитель «Школы безопасного вождения» Эдмунд Озолниекс.

На большей части территории Латвии дороги имеют всего две полосы движения, поэтому такие обгоны, которые требуют особенно много времени, представляют опасность как для водителей грузовиков, так и для других участников движения.

«Допустим, если разница в скорости между двумя грузовиками составляет 5 км/ч, то участок дороги, необходимый для обгона, будет очень длинным», — поясняет эксперт.

Он добавляет, что если обе фуры едут в один и тот же город, то, несмотря на обгон, они прибудут в пункт назначения почти одновременно, а значит, выгода от обгона минимальна.