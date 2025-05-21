Cуществует секретный пункт D, утверждает автор: "Так обозначена «критическая инфраструктура», которая широко открывает двери для неконтролируемой коррупции и взяточничества, что можно классифицировать как секретные военные нужды.

Спрудс напоминает, что в школах Латвии введено обязательное военное обучение, которое латышски называется «обучение государственной защите». Это можно оценить как положительный факт, поскольку, находясь по соседству с такой страной, как Россия, практически каждый должен уметь разбирать, собирать и применять автомат или дрон, а также освоить военную азбуку. Однако, зная, что власти Латвии боятся народа и умеют испортить все, к чему прикоснутся, радоваться, на мой взгляд, еще рано. Буклет «72 часа», который в экономических и политических реалиях Латвии является сказочной книгой, подтверждает это.

Говоря о первой помощи и гуманитарном кризисе в условиях военных действий, Спрудс поясняет, что спасение гражданских лиц остается на усмотрение самих граждан, называя это сотрудничеством. Где в это время будут находиться латвийские правители и элита общества, оставив после себя только «химические следы в небе», министр обороны прозорливо умалчивает. В настоящее время, когда правящая клика, подчинив себе СМИ, ассоциирует себя с государством, Спрудсу с трудом удается скрыть опасения, что в случае оккупации Латвии жители не будут особо переживать смену власти, поскольку «жизнь «едока салаки» уже доведена до нищеты.

Министерство обороны рекомендует не принимать гуманитарную помощь от агрессора. В противном случае, когда не в результате действий оккупантов, а в результате действий существующей власти большая часть народа живет бедно, вторжение врага может быть даже оценено как гуманитарная интервенция. Оставшимся на родине не следует позволять использовать себя в качестве рабочей силы. Другими словами, простые люди должны питаться свежим воздухом и патриотизмом, пока политики и денежные мешки будут жить в безопасности.

В то же время Спрудс призывает латышей не соблюдать предписания оккупационных сил. Эх, где ты был во время абсурдных ограничений, введенных из-за пандемии? Нужно продолжать соблюдать законы Латвии. Вероятно, также нормативные акты о партнерских отношениях и, очевидно, Стамбульскую конвенцию. Если под потенциальными захватчиками подразумеваются русские (а кто же еще!), то я бы все же порекомендовал не размахивать изношенным радужным флагом.

Министерство призывает граждан стать добровольными агентами государственной безопасности, то есть шпионами. Было бы честно одновременно объяснить людям, что на них не будет распространяться статус военнопленных. Конечно, для пропаганды «цивилизованного мира» эти несчастные люди пригодятся, чтобы жаловаться на зверства оккупантов.

Также Спрудс убежден, что каждый уважающий себя латыш имеет под рукой дрон и камеры наблюдения для сбора разведывательной информации. Где в этот момент будут находиться вооруженные силы, которым нужно передать информацию, не сказано. Возможно, с головами на кольях или в плену. Верховный командование, конечно, за границей, но попробуй с ним связаться. Кроме того, ура-патриоты и тролли из числа кремлевских шпионов выдадут захватчикам всех более или менее способных к сопротивлению сограждан.

Еще нужно избегать мест, которые могут быть заминированы, руководствуясь интуицией (!), которая у каждого латвийца, привыкшего к сбору грибов и ягод, наверняка более развита, чем у солдат противника. В целом Спрудс устроил очередную имитацию составления плана безопасности гражданского населения и разжигание военной истерии. Зато лозунг «РУССКИЕ ИДУТ» — хороший повод затянуть пояса и засекретить казну!