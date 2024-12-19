«Это позор!» Розенвалдс объясняет неспособность коалиции выбрать нового главу Банка Латвии

По его словам, произошедшее - это "позор" и камень в огород крупнейшей фракции в Сейме. По мнению Розенвалдса, неизбрание президента Банка Латвии показало, что партийный альянс, который во многом задает тон в правительстве, не смог организовать и направить процесс.

"Сейчас мы находимся в ситуации, когда принимаются меры по тушению пожара, но результат уже отрицательный. Как ни крути - на месяц-другой Латвия останется без голоса в Совете Европейского центрального банка", - сказал политолог.

Он отметил, что сложившаяся ситуация свидетельствует не о хрупкости коалиции, а о слабости ее ведущей силы. "Это в любом случае снижает престиж ["Нового Единства"] и усиливает оппозицию, что, на мой взгляд, не доставляет правящей коалиции особого удовольствия", - оценил Розенвалдс.

"Тот факт, что основные кандидаты узнают о своем снятии менее чем за день до голосования, выглядит не очень хорошо, я думаю, что это довольно печальная ситуация", - сказал политолог.

Говоря о способности коалиции к сотрудничеству, Розенвалдс отметил, что Союз зеленых и крестьян (СЗК) можно обвинить в том, что они "идут своим путем" и ищут поддержку своему кандидату в оппозиции, однако, по его мнению, решение коалиции снять своих кандидатов, какой бы критике оно ни подвергалось, показывает, что у коалиции есть предел, на котором она останавливается, понимая, что выдвижение разных кандидатов было бы "довольно катастрофичным" для коалиции".

По мнению политолога, главная проблема коалиции заключается в том, что ее руководству, премьер-министру, не хватает стратегического видения, не хватает способности действовать в направлении этого стратегического видения, не хватает проактивных действий.

В четверг Сейм должен был избрать президента Банка Латвии, но не избирал его, так "Новое Единство" и СЗК отказались от поддерживаемых ими кандидатов.