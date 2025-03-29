«Это могла быть трагедия»: в Иманте засняли, как школьник вылез на подоконник на третьем этаже

Очевидец сообщил следующее: "Он два раза пытался выйти из окна одного кабинета и перейти в другой. Он все же испугался и не сделал этого, но это могла быть трагедия. А если бы он упал? У меня вопрос - где в этот момент были учителя? Почему они не смотрят, что делают дети в школе, во время занятий?"

Бдительный рижанин зафиксировал, что на часах в тот момент было 11:09. Изучив расписание, он сделал вывод, что в тот момент была 25-минутная перемена и вскоре начался четвертый урок.

Предположительно, учительница пришла в класс незадолго до начала урока. Съемочная группа, прибывшая в школу в пятницу после обеда, директора не застала - она была на больничном, но с журналистами охотно пообщалась завуч школы. Оказалось, что персонал учебного заведения не в курсе, какую выходку совершил ученик.

Вот что рассказала завуч школы Елена Рязанцева: "Школа никаких сообщений и звонков не получила, и очень жаль, что очевидец, который мог сразу позвонить в школу и предупредить об опасной ситуации, не сделал этого. Учащимся разрешено находиться в кабинетах, конечно же, они все прошли инструктаж по безопасности. В этом плане в нашей школе все в порядке. Учитель тоже не может все время находиться в кабинете, ему тоже надо выйти. Мы не можем снять с дверей кабинетов ручки, как в коридорах. Кабинеты надо проветривать".

Завуч, посмотрев видео, приблизительно догадалась, кто из учащихся мог так рискнуть. На следующей неделе с его классом проведут занятие, где напомнят о правилах внутреннего распорядка в школе и обсудят вопросы безопасности. Родителям мальчика тоже сообщат о его рискованном поступке.

(Иллюстративное фото.)