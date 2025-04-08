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Эстония может разрешить военным топить подозрительные суда

© Deutsche Welle 8 апреля, 2025 15:54

Мир 0 комментариев

Scapnix (Photo by Mikkel Berg Pedersen / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT

Эстонский парламент рассмотрит законопроект, позволяющий при возникновении угроз применять силу к торговым судам не только в своих территориальных водах.

Эстонский парламент рийгикогу в среду, 9 апреля, рассмотрит законопроект, позволяющий военным страны применять силу к торговым судам в Балтийском море, которые представляют угрозу для нацбезопасности. Об этом со ссылкой на документ сообщает эстонская телерадиовещательная компания ERR.

Согласно проекту резолюции, одобренному парламентским комитетом по гособороне, армия страны получит возможность применять силу для защиты инфраструктуры, оборонных объектов, портов, оборудования или судов, оказывающих жизненно важные услуги. В крайнем случае эстонские военные смогут потопить представляющее угрозу судно. 

Такие меры будут применять, только если предотвратить угрозу другими способами невозможно и если возможный ущерб от действий судна выше, чем ущерб от его потопления. К примеру, корабль не потопят из-за намерения повредить подводные кабели. Кроме того, экипаж судна будет заранее оповещен о действиях армии Эстонии и эвакуирован.

"Это даст нам возможность действовать не только в территориальных водах - то есть в 12 морских милях, которые у нас и у каждой страны отсчитываются от берега и островов, - но и в исключительной экономической зоне. Вплоть до границ, где эстонская экономическая зона соприкасается с такими зонами других стран", - заявил председатель комитета национальной обороне Государственного собрания Калев Стойческу.

Как отмечает ERR, уже 9 апреля законопроект рассмотрят в третьем чтении. При этом окончательное решение по нему примут на следующей неделе. 

О том, что эстонским военным разрешат реагировать на угрозы силой в том числе и в исключительной экономической зоне, в середине января заявил министр обороны страны Ханно Певкур.

Такая инициатива возникла на фоне участившихсяслучаев разрыва кабелей в Балтийском море, которые также затронули Германию, Швецию, Литву, Латвию и Финляндию. При этом, по информации The Wall Street Journal, в ходе расследований страны НАТО не выявили доказательств того, что повреждения кабелей в Балтийском море были результатом диверсий.

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