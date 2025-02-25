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«Если вся Европа выделит 0,25% от ВВП»: Глава МИД Литвы предложил заменить помощь США для Украины

© LETA 25 февраля, 2025 18:10

Мир 0 комментариев

Если весь Европейский Союз (ЕС) обязался бы выделять Украине 0,25 % валового внутреннего продукта (ВВП) в год, это могло бы заменить всю помощь, предоставляемую Соединенными Штатами Америки (США), заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

«Мы даже можем заменить помощь Америки Украине. Если это произойдет в этом или следующем году, для Европы это будут дополнительные 13 млрд евро в год», — заявил глава литовской дипломатии в интервью немецкой общественной телерадиокомпании Deutsche Welle (DW), опубликованном в понедельник.

По его словам, ВВП Сообщества сейчас составляет 16,5 трлн евро, поэтому если выделять 0,25% Украине, то помощь составит около 40 млрд евро.

«Если бы вся Европа выделила 0,25 процента ВВП, то в целом на нужды безопасности и обороны выделялось бы 40 млрд евро, что даже больше, чем сейчас нужно Украине, и это достижимо», — сказал он.

Будрис подчеркнул, что только в прошлом году Литва потратила на Украину около 0,3% ВВП.

В интервью министр подчеркнул, что замороженные ЕС российские активы должны быть конфискованы и переданы Украине.

«Нам нужно действовать сейчас и просто реализовать, принять решение о замороженных активах, о санкциях и о поддержке Украины», — сказал он.

В июне прошлого года Государственный совет обороне Литвы согласился ежегодно выделять на военную помощь Украине не менее 0,25% ВВП.

С начала войны Литва оказала Украине военную помощь на сумму почти 800 млн евро. Общая долгосрочная поддержка Литвы Украине превысила полтора миллиарда евро.

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