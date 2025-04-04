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ЕС провозгласил «новую эру» в отношениях с Центральной Азией

© Deutsche Welle 4 апреля, 2025 17:27

Мир 0 комментариев

Евросоюз намерен развивать стратегическое партнерство с Узбекистаном и четырьмя другими странами региона. На саммите в Самарканде лидеры ЕС пообещали инвестировать 12 млрд евро в различные проекты.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Центральной Азии многомиллиардные инвестиции

Евросоюз и пять богатых природными ресурсами стран Центральной Азии объявили о намерении расширять торговые отношения и стратегическое партнерство. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на саммите лидеров ЕС с президентами центральноазиатских государств в Узбекистане в пятницу, 4 апреля, провозгласила начало "новой эры".

Встреча фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошты с главами государств Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана в узбекском Самарканде стала уже третьим саммитом ЕС - Центральная Азия с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Многомиллиардная помощь

Глава Еврокомиссии объявила, что ЕС выделит 12 млрд евро в рамках европейской инфраструктурной инициативы Global Gateway для стран Центральной Азии. Она отметила четыре приоритетные сферы: транспорт, сырьевые ресурсы, возобновляемую энергетику и цифровизацию. В числе прочего европейские спутники должны будут обеспечить региону доступ к быстрому интернету "без контроля со стороны соседей". Фон дер Ляйен, очевидно, имела в виду Россию и Китай.

Она подчеркнула, что "европейское предложение" отличается от намерений других стран. ЕС и западные государства критикуют Китай за создание долговой зависимости, а Россию - за то, что она делает центральноазиатский регион зависимым благодаря поставкам туда энергоресурсов и оружия.

Инвестиционный проект Global Gateway

Инвестиционный проект Global Gateway стал ответом ЕС на китайскую инициативу "Новый шелковый путь". В богатом ресурсами регионе Брюссель конкурирует за влияние с Россией, США и Турцией.

Центральная Азия обладает значительными запасами ценных природных ископаемых, включая кобальт и медь. Незадолго до саммита Казахстан объявил об открытии крупнейшего в стране месторождения редкоземельных металлов.

"Ресурсы Центральной Азии - это бочка меда для глобальных игроков. Эти природные богатства станут эликсиром жизни для будущей мировой экономики ", - заявила фон дер Ляйен.

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