На шоссе вдоль Рижского водохранилища столкнулись четыре автомобиля (ВИДЕО)

Сегодня около 9 часов утра на автодороге Саласпилс – Бабите, идущей вдоль водохранилища Рижской ГЭС, произошло столкновение четырех автомобилей. Пострадал один человек, который был доставлен в медицинское учреждение, сообщила Государственная полиция.



На опубликованном sadursme.lv видео очевидц с места происшествия, в аварии участвовали несколько легковых автомобилей, в том числе один с прицепом, а также грузовик, из которого после столкновения произошла утечка технических жидкостей.