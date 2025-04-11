Первый осужденный за геноцид в Сребренице будет отбывать наказание в Эстонии

Об этом 10 апреля объявил Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

Крстич был арестован 2 декабря 1998 года и переведен под стражу в Гаагу, где в апреле 2004-го его приговорили к 35 годам лишения свободы за участие в геноциде в Сребренице и внесудебных убийствах.

Сначала бывший сербский генерал отбывал наказание в тюрьме в Великобритании, но после нападения на него там в 2013 году был переведен в Польшу.

Ранее правительство Эстонии сообщило Международному остаточному механизму для уголовных трибуналов, что готово взять на себя исполнение оставшейся части наказания Крстича, срок которого истекает 23 ноября 2033 года.

Радислав Крстич – первый человек, осужденный за геноцид, совершенный в Сребренице в июле 1995 года. Он неоднократно просил о помиловании и досрочном освобождении, но эти просьбы были отклонены.

Напомним, в июле 1995-го в Сребренице боснийские сербы убили восемь тысяч мусульман, а тысячи боснийских сербов вышли на улицу в поддержку этого решения.

Политики в Сербии и этнические сербы в Боснии и Герцеговине в основном пытаются преуменьшить значение резни в Сребренице, и хотя они признают совершение преступления в этом городе, многие отказываются называть его геноцидом.

В 2024 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая устанавливает 11 июля как Международный день памяти жертв геноцида в Сребренице.

Крстич был арестован 2 декабря 1998 года и переведен под стражу в Гаагу, где в апреле 2004-го его приговорили к 35 годам лишения свободы за участие в геноциде в Сребренице и внесудебных убийствах.

Сначала бывший сербский генерал отбывал наказание в тюрьме в Великобритании, но после нападения на него там в 2013 году был переведен в Польшу.

Теперь, как ожидается, его переведут в Тартускую тюрьму