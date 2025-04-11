Новое наступление РФ? Эксперты о ситуации на фронте

О том, что Россия готовится к новому наступлению - на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области - еще в конце марта во время встречи европейских лидеров в Париже говорил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом, по его словам, уже тогда свидетельствовали данные украинской разведки.

В четверг, 10 апреля, Зеленский повторил свои слова. По его данным, для наступления на Сумщину россияне надеялись задействовать "67 тысяч солдат, которые находятся на курском направлении". Чтобы помешать этим планам, Украина в последние дни, по словам Зеленского, осуществляла "шаги" как в Курской, так и в Белгородской областях РФ. Это "не дало сформировать россиянам наступательный кулак в том виде, на какой они рассчитывали", сказал украинский президент на встрече с журналистами.

Наступление РФ "фактически" началось

Днем ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что наступление российской армии "фактически" уже началось - на Сумскую и Харьковскую области. По его словам, об этом свидетельствует активизация наступательных действий противника на всех основных направлениях в течение последней недели.

Правда, высказывание Сырского позже несколько смягчили в генштабе. "О принципиальных изменениях на фронте речь не идет", - написал спикер генштаба Дмитрий Лыховий в своем Facebook. Также менее драматично описывают положение дел в Институте изучения войны (ISW), который регулярно анализирует ситуацию на фронте в Украине. В отчете ISW за 9 апреля говорится, что войска РФ "продолжают незначительное продвижение в районе границы Сумской и Курской областей". В то же время аналитики отмечают, что "группировка российских войск в этом районе, скорее всего, не сможет начать крупную наступательную операцию на город Сумы в ближайшее время без получения значительного подкрепления".

Курская операция высвободила силы российской армии

Впрочем, не исключено, что это подкрепление вскоре появится у россиян, ведь их армия насчитывает от 650 до 700 тысяч солдат, говорит австрийский военный историк, офицер службы генштаба австрийской армии и руководитель одного из отделов Военной академии в Вене Маркус Райснер (Markus Reisner). "Это означает, что в их распоряжении гораздо больше солдат, чем в начале боевых действий в Украине три года назад. И на фронт постоянно прибывают новые", - отмечает он.

По словам эксперта, после завершения курской операции, то есть вытеснения большей части группировки ВСУ с территории РФ, многие российские военные освободились и могут быть перемещены на другие участки фронта. По мнению Райснера, попытка захватить село Басовка на Сумщине свидетельствует о том, что россияне "хотят увеличить операционный темп в направлении Сумской области и самого города Сумы".

Кроме того, армию РФ пополняют около 30-40 тысяч новых контрактников ежемесячно, которые могут компенсировать потери вдоль всей линии фронта, говорит эксперт. При этом, по словам Райснера, речь может идти как о создании новых военных единиц, так и распределении новых солдат среди бригад с боевым опытом, чтобы быстрее повысить уровень подготовки.

Зона потенциального наступления россиян не ограничивается Сумщиной, считает австрийский эксперт. Среди проблемных участков фронта он называет Купянск на Харьковщине, Лиман, Торецк и Покровск в Донецкой области. "И даже в Запорожской области происходит много боевых действий, поэтому есть несколько участков, которые могут быть идеальными для россиян, чтобы отправить туда этих новых солдат", - говорит эксперт.

РФ хочет создать буферную зону на Сумщине

В то же время украинский эксперт Михаил Самусь более спокойно оценивает ситуацию на Сумщине. Он называет нынешние действия российской армии продолжением "операций, которые осуществляются россиянами для того, чтобы создать буферную зону в Сумской области". "Потому что наступление, наступательная операция - это что-то конкретное, с определенными целями. Так вот "операции" там нет", - говорит Самусь в разговоре с DW. Кроме того, по его словам, российская армия проводит тактические действия с целью "перерезать логистические пути для обеспечения украинской группировки", которая проводит сейчас операции в Курской и Белгородской областях РФ.

Не видит существенных изменений Самусь и на поле боя на Харьковщине. "Относительно Купянского направления - действительно, там есть попытки продвинуться в районе Часового Яра и Торецка, создать угрозы для Константиновки, Краматорска, Славянска", - говорит он, но и в этих действиях россиян нет ничего нового.

Призыв 160 тысяч солдат в РФ

На фоне сообщений о возможном новом наступлении российских войск беспокойство в Украине вызвал и тот факт, что в РФ сейчас проходит масштабный весенний призыв. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в армию должны призвать 160 тысяч человек. Это почти на 30 тысяч солдат больше, чем во время осеннего призыва, который проходил в конце 2024 года. Тогда в ряды армии РФ было призвано 133 тысячи человек.

И хотя эксперты не видят, как этот призыв может повлиять на текущие боевые действия - ведь новобранцев вряд ли будут отправлять на фронт, тем не менее, увеличение масштабов призыва может свидетельствовать о долгосрочных планах России в дальнейшем двигаться к своим военным целям по завоеванию Украины. "Я бы сказал, что это дополнительная эскалация, ведь это демонстрирует, что Путин не имеет желания принимать какое-то мирное соглашение или что-то такое. Зато достаточно очевидно, что он хочет действовать по максимуму. И именно поэтому мы видим, что в армию призывают больше людей, чем раньше", - говорит Райснер.