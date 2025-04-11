И генерал Далбиньш и адмирал Зейботс заверили ее, что оснований для паники нет: идет плановая передислокация. Зейботс, кроме того, считает, что панику поднимают в основном российские пропагандисты, чья работа заставлять людей сомневаться и быть неуверенными. «Это самая опасная вещь, и российская сторона прекрасно справляется с ней. Многие люди верят этой пропаганде, - говорит Зейботс.

"Конечно, не стоит забывать, что у Трампа сейчас нет времени всерьез заниматься вопросом передислокации американского военного контингента, потому что сейчас для него важно продолжать углублять хаос в мире с помощью тарифов. Он объявил о введении тарифов даже на безлюдные острова и на ближайших партнеров США - Канаду и ЕС. Кошмарное желание «купить» Гренландию также витает в воздухе, - заключает Вейдемане.

Хотя оба командира НВС успокаивают общественность, что «ворота в Латвию не открыты», следует помнить, что сейчас мы находимся между двумя личностями, захватившими власть в мире, и каждый следующий шаг которых непредсказуем и опасен.

И самое плохое, что руководители нашей страны даже не собираются анализировать политическую и экономическую ситуацию и обращаться с этим к общественности, которая фактически остается в неведении относительно завтрашнего дня, не говоря уже о ближайших неделях и месяцах. Что это - высокомерие властей или просто непрофессионализм? Оба варианта трагичны. Если нашей страной управляют высокомерные бюрократы, то у нас нет другого выбора, кроме как тонуть вместе с этими «существами».