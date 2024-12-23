«Энтузиазма по поводу этого проекта больше нет ни среди правителей, ни среди молодежи»: грустные мысли Херманиса

Алвис Херманис пишет: «Природой задумано, что у всех организмов есть свое время для рождения и зрелости и свое время для упадка и конца. Это справедливо и для наций.

Сейчас я читаю текст Зигмундаса Скуйинша о Георге Нейкене, будителе латышского самосознания в середине XIX века. Всё ещё впереди - первый Праздник песни, независимая страна, огромный энтузиазм всего народа и великие личности. Время великой энергии, продолжавшееся более века, вплоть до Атмоды.

Сейчас мы находимся в той фазе, когда почти всем все безразлично. Должен признать, что энтузиазма по поводу этого проекта больше нет ни среди правителей, ни среди молодежи.

Неужели все подходит к концу и этой нации суждено лишь вспыхнуть и умереть в течение столетия?

Я пишу это не для того, чтобы в очередной раз все раскритиковать, а для того, чтобы понять - может быть, кто-то понимает, почему, в отличие от наших соседей, здесь нет общего энтузиазма и вдохновения, чтобы построить нашу собственную образцовую страну, пылающую энергией, как только что разожженная печь? Где каждый помогает, поддерживает и радуется за каждого, кто преуспел в продвижении своего собственного проекта, а значит, и общего проекта?

Что случилось, почему мы упускаем эту возможность? Закончился бензин?

Такие мысли посетили меня сегодня утром, когда я читал об одном из первых пионеров латышской идентичности Георге Нейкене и думал о латышских титанах, которые больше не могут нам помочь. Было бы интересно поговорить с ними сегодня. Что они думают о нас сейчас».